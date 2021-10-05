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半夜垃圾桶擋路中央！她下車見「1幕」嚇壞：遇到趕快走

▲英國有女子半夜開車回家時，看到路上有兩個垃圾桶擋在中央，一下車才知道是有心人士的新招。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自unsplash）
▲英國有女子半夜開車回家時，看到路上有兩個垃圾桶擋在中央，一下車才知道是有心人士的新招。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-10-05 16:30:54

若是一個人獨自開車回家，在路上遇到這個情況，千萬不要下車。近日，英國就有女網友分享，她深夜獨自開車回家時，路上卻突然出現2個垃圾桶，擋在馬路正中央，根本無法通過，沒想到她正打算下車搬走垃圾桶，卻發覺這是有心人士的新招，因此呼籲大家應多加小心。

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綜合外媒報導，英國倫敦一名網友伊茲（Izzy Boyle）日前在《TikTok》表示，她在半夜2點多開車經過倫敦東南部的佩卡姆，卻看到兩條車道各被放了一個垃圾桶，導致她根本無法通過。

伊茲以為是個惡作劇，便想下車把垃圾桶移開，但一下車就聽到可以沙沙聲，接著看到一群人從旁邊的巷子走出來，嚇得她立馬跳回車上。她這時才知道，原來垃圾桶是那群人讓駕駛下車的新招，「雖然不知道原因是什麼，但肯定不是什麼好事」。

▲伊茲想下車移開垃圾桶，卻看到一群人從巷子走出，嚇得立馬上車。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲伊茲想下車移開垃圾桶，卻看到一群人從巷子走出，嚇得立馬上車。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
伊茲也透露，自己拍下這段影片是為了提醒大眾，「若在路上看見垃圾桶、其他路障，建議直接掉頭，或用車子推開，無論如何都不要下車」，最後呼籲所有人都該小心這種伎倆，尤其是獨自一人的女性駕駛。

影片曝光後，也吸引61萬人觀看，紛紛留言驚呼，「謝謝妳告訴大家要開車穿過」、「從沒想過有這招，謝謝妳告訴我」、「身為女性，又多了一件令人害怕的事，真是受夠了」、「但倫敦警察廳覺得女性走在路上很安全」、「我也遇過類似的事情，真的很恐怖」、「真的不該隨意下車，天知道會發生什麼事」。（編輯：許智超）


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