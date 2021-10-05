強化 S-AWC 超能全時四輪控制系統　第四代 Mitsubishi Outlander PHEV 即將發表

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Mitsubishi 指出，第四代 Outlander PHEV 將採用前後各一具電動馬達來構成四輪驅動系統，而新版 S-AWC 超能全時四輪控制系統可運用電動馬達反應快、精準度高及自由度高的特點，依據路況即時調配前後馬達的扭力輸出，原廠宣稱可使駕馭樂趣更為提昇。
新版 S-AWC 超能全時四輪控制系統還加入後輪煞車控制功能，相較過去以控制前煞車為主的方式，改為控制後輪可減輕前部的負擔，使四輪的性能更可有效發揮，平衡性也更佳。除此之外，新版 S-AWC 超能全時四輪控制系統也提供 Normal/Gravel/Snow/Power/Eco 等駕駛模式。
第四代 Outlander 於今年 2 月在北美市場率先發表，而插電式混合動力版本 Outlander PHEV 最快將在明年 (2022) 3 月於日本市場推出，後續會在北美及歐洲導入。
國內市場方面，總代理中華汽車曾於 2014 年導入第三代 Outlander PHEV，不過礙於售價因素當時未受消費者青睞。直至今年 4 月重新對一般消費者販售，建議售價為新台幣 149.6 萬元起，採用「車電分離專案」則為新台幣 119.6 萬元起。