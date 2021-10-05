提供更貼心的乘車體驗　Fuso Aero Star 日本登場

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此次新推出的 Fuso Aero Star 配備了油門安全裝置，該配備在車輛前門打開時取消油門加速的功能，提升乘客在上下車過程中的安全性，亦增進巴士司機對於操作上的便利體驗，至於後門的相同功能的連動裝置早前已經安裝於舊年式的車型上。此外，全新 Aero Star 的外後視鏡安裝位置也同步符合最新的間接視野標準，提升大型巴士所需要的安全水準與便利性。
進入到車內，Fuso Aero Star 擴大了無台階的面積，以提供更舒適的搭乘空間，後方的地板高度為 1,975mm，底部也採平坦設計，肢體活動亦不受限。座椅方面配置 15 張座椅，每排座位的左右兩側都配備了支柱(垂直握桿)，並設置了輪椅、嬰兒車及車門斜板等無障礙空間設計，車輛也配有電控車身側傾系統，車身左側最低能降下 70mm 讓乘客更方便上下車，亦可升高 50mm 的車高來對應鐵軌、不平的路段，提供更安全、友善的車室空間。
動力部分，Aero Star 採用 7.5 升 6M60(T6) 柴油渦輪六缸引擎，搭配 6 速自排變速箱，最大馬力達 199kW (270PS)/2,500rpm、最大扭力 785N･m (80kgf･m)/1,100-2,400rpm。Aero Star 車系為 Fuso 全尺寸載客巴士的主力產品，自 1984 年推出迄今已有 37 年的歷史，大型巴士產品更新速度雖不及一般乘用車，但新車每一次的改動都是為了提倡安全、便利的體驗。