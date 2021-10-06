內外大翻新　全新改款 BMW 2 Series Active Tourer 正式登場

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全新 BMW 2 Series Active Tourer 的外觀保持相當熟悉的輪廓，不過細部造型悉數重新設計，在車頭導入相當醒目的 BMW 雙腎型水箱罩，且造型更為纖細的 LED 頭燈為全車系標準配備，並含有彎道照明輔助、無眩光矩陣式遠光燈、高速公路多光束模式等功能。
與前代車型相比， A 柱更為流線，側窗造型更加修長，同時門把手也與車身齊平，纖細的 C 柱亦強化了動感的特質。來到車尾，尾門採用多層次的平行線條堆砌出寬闊的視覺感，LED 尾燈組也加入 L 形導光條，指體視覺感受相當飽滿。此外，排氣尾管全數隱藏於下方，在任何車型上都看不見。
根據車型不同，2 Series Active Tourer 標配 16 吋或 17 吋鋁合金輪圈，原廠最高可以選配至 19 吋，車主亦能選擇 Luxury Line 或者 M Sport 套件兩種車身風格，全車系共有兩種非金屬和九種金屬漆面選擇。
來到車內，大刀闊斧鋪陳令人耳目一新，加入許多來自 BMW iX 的設計概念，導入相當纖薄的曲面式 10.25 吋、10.7 吋雙螢幕設計，同時中央鞍座也採用懸浮設計，並將排檔座整合其中，大量減少傳統物理按鍵。扶手下方則有一處開放式置物空間，並設有大尺寸杯架和全新設計的智慧手機插槽，在此處的駕駛或前排乘客可以清楚看到手機螢幕，並且可以透過無線充電板進行充電。
與前代車型相比，全新 BMW 2 Series Active Tourer 的五個座位皆重新設計，提供更優異的長途乘坐舒適度，新開發的多向調整座椅也能選配 Sensatec 穿孔皮革或 Vernasca 皮革座椅。空間機能方面，後座依舊有 40:20:40 比例傾倒，後行李廂空間則有 406~1,455 公升的表現。
動力部分，218d 搭載 2.0 升渦輪增壓直列四缸柴油引擎，搭配 7 速雙離合器變速箱，最大馬力 150hp / 3750 – 4000rpm、最大扭力 360Nm / 1500 – 2500rpm；218i 搭載 1.5 升渦輪增壓直列三缸汽油引擎，搭配 7 速雙離合器變速箱，最大馬力 136hp / 4400 – 6500rpm、最大扭力 230Nm / 1500 – 4000rpm，而 220i 採相同的引擎配置，最大輸出來到 156hp /4700 – 6500rpm 與 240Nm / 1500 – 4400rpm 的表現。223i 則採用 2.0 升渦輪增壓直列四缸汽油引擎，最大馬力 204hp / 5000 – 6500rpm、最大扭力 320Nm / 1500 – 4000rpm。