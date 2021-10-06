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藏人行政領袖：盼加強與台關係

▲西藏流亡政府最高行政領導人邊巴次仁，4日在藏人行政中央駐德里辦事處接受中央社記者專訪。中央社記者林行健新德里攝 110年10月6日
▲西藏流亡政府最高行政領導人邊巴次仁，4日在藏人行政中央駐德里辦事處接受中央社記者專訪。中央社記者林行健新德里攝 110年10月6日

中央社

2021-10-06 18:36:51

（中央社記者林行健新德里6日專電）西藏流亡政府最高行政領導人（司政）邊巴次仁（Penpa Tsering）日前接受中央社訪問時表示，任內希望能加強藏人行政中央與台灣的關係。

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邊巴次仁（Penpa Tsering）今年稍早在兩輪海外藏人投票中當選為藏人行政中央（CTA）司政。他於3日至5日從流亡政府所在地印度達蘭薩拉南下，對德里進行了3天訪問，拜會印度高層官員以及外國駐德里使節。

邊巴次仁於4日在藏人行政中央駐德里辦事處接受中央社記者專訪說，雖然西藏與台灣早年存在一些問題，但自從流亡政府於上世紀90年代就在台灣設置辦事處-駐台灣達賴喇嘛宗教基金會-之後，雙邊關係持續改善。

他指出，藏人與台灣在教育、宗教以及其他人對人領域的關係正在上升，許多西藏僧人正在台灣宏法，一些藏族學生也在台灣求學，而台灣的學生也可以前往流亡藏人的社區參觀寺廟和研習佛法。

邊巴次仁說：「對藏人而言，去台灣學習中文和國際關係是一個好的選項，因為台灣是瞭解中國的窗口之一。同時，學習中文，對藏人是有幫助的。」

他並說，台灣經濟能力佳，希望台灣政府能提供更多獎學金給藏族學生。

曾任西藏流亡議會議長的邊巴次仁，在專訪中感謝台灣外交部長吳釗燮祝賀他當選司政，並稱藏台關係仍有很大的發展空間。

他說：「雙方還需發展、調整並瞭解我們如何在一些政治以外的議題上合作。不一定只在政治上合作，我們還有很多可以合作的領域，我真的很期待未來與台灣建立更強健的關係。」

另方面，台灣海峽局勢近年愈加緊張，邊巴次仁強調所有問題都可透過協商、非暴力手段來解決，並稱「暴力只會引起更多暴力」，對中國和台灣的人都沒有益處，如果導致更多強權介入，甚至可能引發世界大戰。

他說：「藏人希望任何爭議都以和平手段解決，也不單是中國或台灣，所有人都一樣。所以我們總是提倡非暴力的理念，也堅持以非暴力手段作為解決爭議的辦法，唯有如此，世人才能獲得快樂與和平。」（編輯：高照芬）1101006

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