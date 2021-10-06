取消數位儀表、增列電子後視鏡/9 吋螢幕　2022 年式 Mitsubishi Outlander 登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
現行販售的 Mitsubishi Outlander 推出迄今雖然已經屆齡產品的晚期，但可靠的成熟度加上中華汽車不斷地迎合市場需求持續推出陳新，在國內休旅車市場仍有一定的銷售量。中華汽車於 2020 年在主要對手紛紛推出大改款之際，推出了 2021 年式 Outlander，主要在頂規車型方面新增 S-AWC 四驅車型，並導入自主設計的 10.25 吋全數位彩色儀表板。而今年也對應電動車的熱潮，再度引進從日本進口的 PHEV 版本。
2022 年式車型全面取消 10.25 吋數位儀表的原因，據本站向中華汽車詢問後獲得的答覆，其主要是受到全球晶片與供應鏈短缺所致。但為回應國內消費者需求，此次 2022 年式車型追加了電子後視鏡，整合前/後行車記錄功能，另外也提供支援 Apple CarPlay、Android Auto 連結功能的 Panasonic 9 吋觸控螢幕，但該配備為售服套件，有興趣者可自行升級選購。
2022 年式車型追加電子後視鏡，整合前/後行車記錄功能。
Panasonic 9 吋觸控螢幕為售服套件，支援 Apple CarPlay、Android Auto 連結功能。
Mitsubishi 原廠早前已於海外市場推出以全新平台打造的大改款 Outlander，不過新車仍在評估當中，在引進時程尚未明朗前，此次新推出的 2022 年式車型有望成為現行款最後的產品變動，再透過實際的優惠價格，應能保持在市場上的熱度。