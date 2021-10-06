青壯族群也會高血脂？ 第一次發病恐就是「心肌梗塞」？ 醫師：定期檢查最重要

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除了家族病史，日常飲食也會影響血管健康。李明蒼醫師指出，血脂肪的組成主要分為膽固醇與三酸甘油脂。血液中的膽固醇雖然與飲食有關，但是其中70%是身體吸收食物後將油脂輸送到肝臟，再經由肝臟重新組合而成，因此也受到遺傳基因的影響。
醫師提醒，平時如果攝取過量的精緻食物或飽和脂肪，例如動物脂肪、反式脂肪等，則體內低密度脂蛋白膽固醇（俗稱壞的膽固醇）則會上升，增加心血管事件風險。相較之下，影響三酸甘油脂的高低與糖份的攝取、喝酒的關係更密切，有些年輕族群自覺身強力壯，應酬時飲酒過量，也可能會發生酒後三酸甘油脂過高的現象。
低密度膽固醇多少才達標？ 多運動增加高密度膽固醇
與血壓、血糖可於家中量測不同，高血脂必須經由抽血檢測，因此定期檢查更為重要。李明蒼醫師指出，目前國內提供40歲以上成人每三年一次免費健檢，可檢測血糖、血脂等身體數值。除呼籲一般民眾積極利用之外，有家族史或風險因子較高的年輕族群，也可考慮提早在40歲前檢查血脂狀況。
血脂肪中的低密度脂蛋白膽固醇與心血管疾病關係重大，李明蒼醫師說明，一般成人的低密度脂蛋白膽固醇應控制在130 mg/dL 以下，治療標準會根據年齡以及是否有共病症，包括糖尿病、高血壓、早發性心臟病及抽菸等因子而有不同。例如糖尿病族群的低密度膽固醇目標為100 mg/dL 以下；而合併有心血管疾病的族群更可能需控制在70 mg/dL 以下。
相反的，高密度脂蛋白膽固醇（HDL-C）對身體而言「愈高愈好」，李明蒼醫師指出，女性因有荷爾蒙保護，高密度膽固醇應大於50 mg/dL，而男性的標準約微放寬在40 mg/dL為準。醫師提醒，適當運動可提升血液中的高密度膽固醇，當高密度膽固醇達到70 mg/dL以上，可被視為一項能保護心血管的因子。
血管阻塞70％前無症狀！ 首次發病恐就是心肌梗塞
李明蒼醫師指出，高血脂初期因沒有明顯症狀，患者大多無感，往往當血管堵塞到70%以上，才會出現胸悶、胸痛等症狀。一旦血管阻塞達到90%以上或完全阻塞時，就可能發生心肌梗塞，不少患者是在第一次發生心肌梗塞時死亡，因此平時控制好血脂肪，是降低血管阻塞和心肌梗塞的重要關鍵。
此外，病人用藥習慣不佳，可能加重高血脂的嚴重度。李明蒼醫師提醒，雖然飲食控制能幫助控制高血脂，但因為膽固醇70%為身體自行合成，一旦有高血脂問題需要長期穩定控制，自行停藥可能會讓膽固醇反彈，甚至超出原先的數值。
醫師提醒，要預防高血脂問題，定期檢查仍是最為重要，且高血脂在血管完全阻塞之前，幾乎沒有明顯症狀。呼籲民眾妥善利用健保提供的健康檢查，當檢查出有高血脂肪問題，應積極治療。平時也可視自身體能負荷，進行快走等溫和運動，有益於促進健康。