都會小休旅　DFSK 500 Active 於智利登場

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外觀方面，500 Active 的車身尺碼長寬高分別是 4,385x1,645x,1850 (mm)，軸距則為 2,655mm，車色提供紅色、白色、藍色及黑色共 4 款，車頭配置投射式燈組，足踏 205/65R16 胎圈組，1.5 Luxury 車型還擁有鯊魚鰭式天線。
內裝方面，500 Active 為 5 人座配置，儀錶板採用雙環指針式搭配單色行車資訊幕，音響支援 USB 及 AUX 訊源輸入，1.5 Luxury 車型升級 7 吋多媒體觸控主機及藍牙連接功能，安全部分擁有 ABS 防鎖死煞車系統、EBD 電子煞車力道分配系統、ESP 電子車身穩定系統及 2 具 SRS 輔助氣囊。
動力配置方面，500 Active 採用符合 Euro 5 排放規範的 SFG15A 1,498cc 直列 4 缸自然進氣汽油引擎，可輸出 114hp 最大馬力及 147Nm 峰值扭力，搭配 5 速手排變速箱及前輪驅動之下，具備 13.7km/L 的平均油耗表現。
國內市場方面，目前 DFSK 總代理合同興販售的車款均為商用車，分別是雙廂大穩發 S2.5t、一廂金穩發 S2.5t 及一廂半穩發共 3 款，至於乘用車則並未導入。