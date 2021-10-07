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位於花蓮壽豐鄉的鯉魚潭，面積約104公頃，三面環山，因東傍鯉魚山而得名。過去為了解決鯉魚潭的水質問題，於民國100年建置具汙水處理功能的人工濕地，目前種植台灣萍蓬草、龍骨瓣莕菜、粉美人蕉、輪傘莎草和銅錢草等水生植物淨化水質，吸引周圍的鳥類和昆蟲前來休憩，參加「濕地淨化」課程，可以認識鯉魚潭濕地公園的生態與水質淨化設計。
每年4-5月黑翅螢繁殖，螢光閃爍，是「夜間觀察」觀察的旺季。其它季節還有澤蛙、太田樹蛙、拉都希氏赤蛙、莫氏樹蛙、斯文豪氏赤蛙、小雨蛙、青蛇、蜥蜴等兩棲類出沒，環肥燕瘦各有千秋。還有黃嘴角鴞音聲相和，蝸牛、蛞蝓、毛毛蟲等徐徐而行，彷彿夜間派對。
鯉魚潭有健全且多樣的生態環境，在園區內很容易觀察到紅嘴黑鵯、五色鳥、烏頭翁、繡眼畫眉、頭烏線、山紅頭等山鳥，以及夜鷺、小白鷺、紅冠水雞等水鳥，是花蓮很好的賞鳥地點。參加「鳥類大觀園」課程，可以輕而易舉飽覽豐富鳥況。
鯉魚潭周遭有阿美族和太魯閣族二大原住民族居住，過去這些原民運用九芎、構樹、月桃、血桐、姑婆芋、筆筒樹等在地植物從事食衣住行祭祀等活動。位於鯉魚潭畔的樹屋餐廳由池南社區居民與發展協會共同打造而成，佈置木雕、木椅、圖騰及服飾、樹皮產品等，傳達阿美族傳統文化。建議民眾可以同時報名「戀戀民俗植物」和「阿美族傳統文化與民俗植物應用」課程，先行了解使用民俗植物的智慧，再把花布和構樹皮製作的貓頭鷹紀念品帶回家。
清晨、白天、夜晚的鯉魚潭各有不同的美麗，參加不同主題的環境教育活動，可以將不同時段的美麗盡收眼底，歡迎踴躍報名。
圖文提供：交通部國家風景區管理處花東縱谷國家風景區管理處
這篇文章 花蓮景點｜預約鯉魚潭之美 環教課程新體驗 最早出現於 行遍天下旅遊網