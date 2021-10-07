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花蓮景點｜預約鯉魚潭之美 環教課程新體驗

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花蓮景點｜預約鯉魚潭之美 環教課程新體驗

行遍天下旅遊網

2021-10-07 10:30:41

鯉魚潭是臺灣東部最大的內陸湖泊，擁有風光明媚的湖光山色以及豐富的動植物生態。交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處鯉魚潭環境教育中心於民國105年通過行政院環境保護署環境教育設施場所認證，陸續開設「濕地淨化」、「阿美族傳統文化與民俗植物應用」、「夜間觀察」、「鳥類大觀園」、「戀戀民俗植物」等環境教育課程，帶領民眾深入認識鯉魚潭生態與文化。

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▲波光瀲灩的鯉魚潭，不同時段有不同的美。
▲波光瀲灩的鯉魚潭，不同時段有不同的美。
位於花蓮壽豐鄉的鯉魚潭，面積約104公頃，三面環山，因東傍鯉魚山而得名。過去為了解決鯉魚潭的水質問題，於民國100年建置具汙水處理功能的人工濕地，目前種植台灣萍蓬草、龍骨瓣莕菜、粉美人蕉、輪傘莎草和銅錢草等水生植物淨化水質，吸引周圍的鳥類和昆蟲前來休憩，參加「濕地淨化」課程，可以認識鯉魚潭濕地公園的生態與水質淨化設計。

▲「濕地淨化」課程可以認識鯉魚潭濕地公園的生態與水質淨化設計。
▲「濕地淨化」課程可以認識鯉魚潭濕地公園的生態與水質淨化設計。
每年4-5月黑翅螢繁殖，螢光閃爍，是「夜間觀察」觀察的旺季。其它季節還有澤蛙、太田樹蛙、拉都希氏赤蛙、莫氏樹蛙、斯文豪氏赤蛙、小雨蛙、青蛇、蜥蜴等兩棲類出沒，環肥燕瘦各有千秋。還有黃嘴角鴞音聲相和，蝸牛、蛞蝓、毛毛蟲等徐徐而行，彷彿夜間派對。

▲「夜間觀察」可以觀察到許多環肥燕瘦的兩棲類生物。
▲「夜間觀察」可以觀察到許多環肥燕瘦的兩棲類生物。
鯉魚潭有健全且多樣的生態環境，在園區內很容易觀察到紅嘴黑鵯、五色鳥、烏頭翁、繡眼畫眉、頭烏線、山紅頭等山鳥，以及夜鷺、小白鷺、紅冠水雞等水鳥，是花蓮很好的賞鳥地點。參加「鳥類大觀園」課程，可以輕而易舉飽覽豐富鳥況。

▲在鯉魚潭很容易觀察到豐富的鳥類，包括台灣特有種五色鳥。
▲在鯉魚潭很容易觀察到豐富的鳥類，包括台灣特有種五色鳥。
鯉魚潭周遭有阿美族和太魯閣族二大原住民族居住，過去這些原民運用九芎、構樹、月桃、血桐、姑婆芋、筆筒樹等在地植物從事食衣住行祭祀等活動。位於鯉魚潭畔的樹屋餐廳由池南社區居民與發展協會共同打造而成，佈置木雕、木椅、圖騰及服飾、樹皮產品等，傳達阿美族傳統文化。建議民眾可以同時報名「戀戀民俗植物」和「阿美族傳統文化與民俗植物應用」課程，先行了解使用民俗植物的智慧，再把花布和構樹皮製作的貓頭鷹紀念品帶回家。

▲鯉魚潭原住民族運用在地植物從事食衣住行祭祀等活動。
▲鯉魚潭原住民族運用在地植物從事食衣住行祭祀等活動。
清晨、白天、夜晚的鯉魚潭各有不同的美麗，參加不同主題的環境教育活動，可以將不同時段的美麗盡收眼底，歡迎踴躍報名。

圖文提供：交通部國家風景區管理處花東縱谷國家風景區管理處



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