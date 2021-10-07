煎鍋「炸滿蚯蚓」臉綠！真面目曝光 老饕一看眼睛全亮了
人不可貌相，美食也是一樣。有些美食看起來令人難以下嚥，卻非常美味。有位網友貼出一張相片，只見圖中油油的煎鍋裡爬滿了像蟲子的東西，讓人看了就完全沒胃口，不過貼文一出，引來不少老饕大讚「人間美味」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 16:20:45
該網友在臉書《爆廢公社公開版》中貼文，並寫道「喜歡的是美味，沒吃過或討厭的覺得可怕」只見照片中，鍋子裡彷彿爬滿彎彎曲曲的肥滋滋蟲子，讓部分網友直呼「好噁心」。但其實這道「香煎肥蟲」的真面目，是南部的特色小吃「虱目魚腸」，因為食材取得並不容易，又要求務必新鮮，不能冰過才吃，在北部並不常見，料理方式除了香煎、油炸也能夠煮湯。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的有夠像蟲＝＝到底哪裡吃得下去」、「看外觀就吃不下去了」、「好可怕，遠看以為是蚯蚓」、「超級噁心的感覺，拒吃」、「不行耶這東西」。
不過也有不少老饕為「虱目魚腸」捍衛尊嚴，直呼「人間美味，搞不懂幹嘛拿去釣蝦勒！自己吃都不夠了」、「超級好吃，煎到脆脆的配白飯也很讚」、「超美味！當早餐吃配鹹粥超爽」、「超級超級超級喜歡的」、「這真的是很好吃」。（實習編輯：王思琴）