預售 152.8 萬元起 / 三個等級，全新小改款 Volkswagen Tiguan Allspace 開放接單

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全新改款 Tiguan Allspace 最早於今年 5 月亮相，車頭方面導入最新的家族化的造型設計，車長相較現行款增加 22mm ( 舊款為 4721mm；新款為 4723mm )，同時提供 IQ.LIGHT LED 矩陣頭燈技術，內建動態式的 LED 方向燈。車尾同樣換上新式的倒 L 形 LED 尾燈，尾門左下方也新增 Allspace 銘牌來辨別身分。配備方面，Elegance 配備 18 吋 Frankfurt 鋁圈、Premium 搭載 19 吋 Auckland 鋁圈，並有 30 色車室氣氛燈、Vienna 運動真皮座椅、10.25 吋全數位儀錶板、9.2 吋 Discover Pro 觸控螢幕、電動尾門與三區恆溫空調...等。至於頂規的 R-Line 車型則有 R 專屬外觀套件與徽飾，搭載 20 吋 Suzuka 鋁圈、全景天窗 480W 輸出 Harman Kardon 環繞音響組等專屬配備。
在安全表現上，全車系配有 ACC 主動跟車系統、盲點偵測、360 度環景顯示、自動停車輔助與 AFS 動態彎道輔助照明，Elegance Premium 以上則加入 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統、主動式車道修正輔助、車道維持及偏移警示，達到 Level 2 駕駛輔助等級。
動力部分，全車系搭載 2.0 TSI 渦輪增壓四缸引擎與 7 速雙離合器變速箱、4 MOTION 四驅系統，330 TSI 車型最大馬力來到 190ps、380 TSI 車型最大馬力則有 245ps 的表現。
Tiguan Allspace 以其七人座配置與價格帶來看，在國內的主要對手包含了 Skoda Kodiaq、Hyundai Santa Fe、Kia Sorento 與 Mazda CX-9 等，同時據過往的銷售表現來看在市場當中亦有一席之地，深受不少消費者認同。而以今年第一季導入小改款 Tiguan 持續熱銷的情況下，全新改款 Tiguan Allspace 有望再創造車系的話題，延續熱銷的氣勢。