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預售 152.8 萬元起 / 三個等級，全新小改款 Volkswagen Tiguan Allspace 開放接單

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-10-07 12:55:40

台灣福斯今日 10/7 宣布全新改款 Volkswagen Tiguan Allspace 正式在台開放預售，首波導入車型提供 330 TSI Elegance、330 TSI Elegance Premium 與 380 TSI R-Line Performance 共三個車型等級，預售接單價分別是 152.8 萬元、162.8 萬元及 189.8 萬元起。

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全新小改款 Volkswagen Tiguan Allspace
全新小改款 Volkswagen Tiguan Allspace
全新改款 Tiguan Allspace 最早於今年 5 月亮相，車頭方面導入最新的家族化的造型設計，車長相較現行款增加 22mm ( 舊款為 4721mm；新款為 4723mm )，同時提供 IQ.LIGHT LED 矩陣頭燈技術，內建動態式的 LED 方向燈。車尾同樣換上新式的倒 L 形 LED 尾燈，尾門左下方也新增 Allspace 銘牌來辨別身分。配備方面，Elegance 配備 18 吋 Frankfurt 鋁圈、Premium 搭載 19 吋 Auckland 鋁圈，並有 30 色車室氣氛燈、Vienna 運動真皮座椅、10.25 吋全數位儀錶板、9.2 吋 Discover Pro 觸控螢幕、電動尾門與三區恆溫空調...等。至於頂規的 R-Line 車型則有 R 專屬外觀套件與徽飾，搭載 20 吋 Suzuka 鋁圈、全景天窗 480W 輸出 Harman Kardon 環繞音響組等專屬配備。

全新小改款 Volkswagen Tiguan Allspace
全新小改款 Volkswagen Tiguan Allspace
全新小改款 Volkswagen Tiguan Allspace
全新小改款 Volkswagen Tiguan Allspace
在安全表現上，全車系配有 ACC 主動跟車系統、盲點偵測、360 度環景顯示、自動停車輔助與 AFS 動態彎道輔助照明，Elegance Premium 以上則加入 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統、主動式車道修正輔助、車道維持及偏移警示，達到 Level 2 駕駛輔助等級。

動力部分，全車系搭載 2.0 TSI 渦輪增壓四缸引擎與 7 速雙離合器變速箱、4 MOTION 四驅系統，330 TSI 車型最大馬力來到 190ps、380 TSI 車型最大馬力則有 245ps 的表現。

全新小改款 Volkswagen Tiguan Allspace
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全新小改款 Volkswagen Tiguan Allspace
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Tiguan Allspace 以其七人座配置與價格帶來看，在國內的主要對手包含了 Skoda Kodiaq、Hyundai Santa Fe、Kia Sorento 與 Mazda CX-9 等，同時據過往的銷售表現來看在市場當中亦有一席之地，深受不少消費者認同。而以今年第一季導入小改款 Tiguan 持續熱銷的情況下，全新改款 Tiguan Allspace 有望再創造車系的話題，延續熱銷的氣勢。

全新小改款 Volkswagen Tiguan Allspace
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