泰國Toyota慶祝紐柏林24小時耐力賽分組冠軍二連霸，推出Corolla Nurburgring Edition特仕車！

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Toyota在泰國發展賽車運動多年，亦成立國家廠隊參與各項國際賽事，目前與Toyota全球賽車運動規劃同步將車隊命名為Toyota Gazoo Racing Team Thailand，其中多次參加紐柏林24小時耐力賽，近幾年都以台灣朋友也很熟悉的Corolla Altis，投入紐柏林24小時耐力賽，參賽車輛為Super Production 3 (SP3)組別，該組幾乎是以市售車參賽，皆維持原廠動力，僅經過為些微升級，主要是在安全配備、空力套件與底盤強化等項目，經驗豐富的Toyota Gazoo Racing Team Thailand在2020年與2021年連續兩年獲得分組冠軍。
雖然獲得佳績的是Toyota泰國廠隊，但在這冠軍隊伍中有著來自台灣的車手，在泰國發展多年的陳建宏，為Toyota Gazoo Racing Team Thailand主力車手之一，除了在泰國當地聯賽有輝煌戰績，這兩年更是紐柏林24小時耐力賽分組冠軍車手。
新推出的Corolla Nurburgring Edition，以泰國版Corolla Altis為基礎升級，動力上並未改變，提供1.8升自然進氣引擎與1.8升Hybrid混合動力系統，並一樣配置CVT變速系統；僅安裝了一組加速控制器，強化油門反應，並換上短彈簧，降低車高，增加霸氣，並且在左右前葉子鈑上嵌上專屬銘牌以示身分。