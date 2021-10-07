COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

泰國Toyota慶祝紐柏林24小時耐力賽分組冠軍二連霸，推出Corolla Nurburgring Edition特仕車！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-10-07 14:25:20

Toyota近幾年在豐田章男社長帶領下，征戰全球各大賽場，推出多款高性能車款，熱血形象持續高漲，而除了原廠所推出的一系列高性能車款外，在不同市場中，Toyota也會對應當地喜好或參賽狀況推出特別式樣車，展現在賽場上的成果，其中泰國Toyota便推出了一款Corolla Nurburgring Edition，慶祝Toyota Gazoo Racing Team Thailand在紐柏林24小時耐力賽中完成分組冠軍二連霸，但很多人可能不知道，來自台灣的車手陳建宏就是冠軍成員之一！

我是廣告 請繼續往下閱讀
Toyota在泰國發展賽車運動多年，亦成立國家廠隊參與各項國際賽事，目前與Toyota全球賽車運動規劃同步將車隊命名為Toyota Gazoo Racing Team Thailand，其中多次參加紐柏林24小時耐力賽，近幾年都以台灣朋友也很熟悉的Corolla Altis，投入紐柏林24小時耐力賽，參賽車輛為Super Production 3 (SP3)組別，該組幾乎是以市售車參賽，皆維持原廠動力，僅經過為些微升級，主要是在安全配備、空力套件與底盤強化等項目，經驗豐富的Toyota Gazoo Racing Team Thailand在2020年與2021年連續兩年獲得分組冠軍。

Toyota Gazoo Racing Team Thailand連續兩年在紐柏林24小時耐力賽獲得分組冠軍，左一即為自台灣前往泰國發展多年的車手陳建宏。
Toyota Gazoo Racing Team Thailand連續兩年在紐柏林24小時耐力賽獲得分組冠軍，左一即為自台灣前往泰國發展多年的車手陳建宏。
雖然獲得佳績的是Toyota泰國廠隊，但在這冠軍隊伍中有著來自台灣的車手，在泰國發展多年的陳建宏，為Toyota Gazoo Racing Team Thailand主力車手之一，除了在泰國當地聯賽有輝煌戰績，這兩年更是紐柏林24小時耐力賽分組冠軍車手。

新推出的Corolla Nurburgring Edition，以泰國版Corolla Altis為基礎升級，動力上並未改變，提供1.8升自然進氣引擎與1.8升Hybrid混合動力系統，並一樣配置CVT變速系統；僅安裝了一組加速控制器，強化油門反應，並換上短彈簧，降低車高，增加霸氣，並且在左右前葉子鈑上嵌上專屬銘牌以示身分。

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

請問您主要居住、生活於台灣哪個區域？

繼續作答
即時
推薦閱讀