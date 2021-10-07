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紀念 Corolla 賽車蟬聯冠軍　Toyota Corolla Altis Nurburgring Edition 泰

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-10-07 14:55:40

泰國 Toyota 自 2014 年起攜手 Toyota Gazoo Racing Thailand 以 Corolla Altis 參加  ADAC Total 24h-Race Nürburgring 的 Super Production 3 賽事的表現不俗，近兩年更是連續獲得組別冠軍，為了紀念這一刻，Toyota Thailand 日前宣布在泰國市場推出 Corolla Altis Nurburgring Edition 特仕版，分別提供汽油與油電兩款動力，建議售價介於 96.4 萬泰銖 ~ 109.9 萬泰銖之間。

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據 Toyota Thailand 官方表示，此款 Corolla Altis Nurburgring Edition 特仕版靈感源自於參加 SP3 賽事的 Corolla Altis 賽車，外觀上導入專屬的空力套件，包括前保險桿、側裙、後保險桿與行李廂蓋鴨尾，加入更多的線條與氣壩、空氣分流器設計添增動感表現，在葉子板上也有專屬 Nürburgring 24Hours 徽飾。

除了外觀上的變化外，原廠也替該特仕車款提供一組降低車身的運動化彈簧，同時加裝稱可優化油門反應和加速的油門控制組。動力部分則維持 1.8 升自然進氣汽油引擎，最大馬力為 140ps (汽油)與 122hp 綜效輸出 (Hybrid)。

以經濟實用著稱的 Corolla Altis 車系對於一般消費者來說很難將性能聯想在一起，不過在近幾年 Toyota 大力推動 GR 運動子品牌形象之下，Corolla Altis 在亞太地區主要市場也加入了 GR Sport 車型陣容，讓這款平民房車多了一分的動感，吸引更多年輕族群購買。然而此次的 Corolla Altis Nurburgring Edition 則屬於當地市場的在地化車型，雖無機會供應其他市場，但以特仕車身分和背後的紀念意義，相信對於當地消費者來說仍有特別的價值。

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