新台幣 98.5 萬元起　Nissan X-Trail 動聽特仕車限量 100 輛正式上市

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本次 X-Trail 動聽特仕車為 Nissan 總代理裕隆日產邀請樂團「動力火車」共同監修打造，該廠將於 10/9 舉辦「動聽特仕車展間鑑賞會」，動力火車屆時將於 Nissan 新店旗艦店演唱經典歌曲，並同步與 Nissan 全國共 38 間展示中心進行直播。
X-Trail 動聽特仕車是以 X-Trail 2.0 2WD 智行版為基礎來推出，售價降低新台幣 1.4 萬元，在外觀部分搭載前後擾流翼、搖滾黑鋁圈及動感黑尾翼，車內則搭載 6 支 JBL 揚聲器及 DSP 數位音效處理器，但原有的足感應式電動啟閉尾門改為選用配備，原廠指出升級配備總價值為新台幣 4.6 萬元。
動力配置方面，X-Trail 動聽特仕車採用 2.0 升 MR20DD 直列 4 缸自然進氣汽油引擎，於 6,000rpm 時可輸出 141.5ps 最大馬力，於 4,400rpm 時可輸出 18.8kg-m 峰值扭力，搭配 XTronic CVT 無段變速系統及前輪驅動，平均油耗為 14.5km/L。
現行第三世代 X-Trail 最早於 2013 年法蘭克福車展首發，國內於 2015 年導入國產化，2018 年時推出小改款車型，而全新第四代大改款已於今年 4 月舉行的上海車展發表，總代理裕隆日產在此時降價並升級配備的方式，提供潛在消費者更具吸引力的入手時機，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤第四代導入國內的最新消息。