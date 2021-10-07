身披迷彩服吊足胃口　新一代 Ford Ranger 資訊再度公開

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據 Ford 表示，應用在大改款 Ranger 測試車上的迷彩塗裝靈感來自於 Bronco R Baja 賽車身上的塊狀以及山脈圖案，利用數百個藍色、黑色和白色像素化圖案組合而成，隱藏住車身外部的特徵，避免一次性完成車輛的曝光。
從目前公佈的圖片來看，新一代 Ranger 將擁有近似全新 F-150 的設計風格，原廠也表示新車將承襲 Ford 駕馭 DNA，具備更強悍的越野能力，更高的聯網程度，以及更豐富的實用機能，兼具工作、家用及娛樂用途。
新一代 Ranger 是 Ford 與 Volkswagen 雙方針對商用車的策略合作計畫的產物，預計在南非 Tshwane Automotive Special Economic Zone (TASEZ) 特區的 Silverton 組裝廠生產，對此 Ford 於今年初宣布投資 6.86 億美元，升級產線以對應明年新一代 Ranger 的量產作業。
Ranger 車系自 2010 年正式導入國內市場超過 10 年的時間，期間經歷數次的改款，針對動力、舒適與安全性陸續提昇，在街頭擁有不錯的能見度，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤下一世代 Ranger 的最新消息，敬請鎖定。