慶祝《 007 : 生死交戰 》電影上映　Aston Martin Vantage 007 Edition / DBS

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Vantage 007 Edition (左) 及 DBS Superleggera 007 Edition (右) 正式登台。Vantage 007 Edition 及 DBS Superleggera 007 Edition 均為 Aston Martin 旗下客製化部門 Q by Aston Martin 與 EON Production 電影製作公司合作打造而來，其中 Vantage 007 Edition 致敬出現在 1987 年 The Living Daylights《 007 : 黎明生機 》電影中的 Aston Martin V8，車身採用 Cumberland Grey 灰色烤漆，車頭以網狀水箱罩搭配鍍鉻外框，車頂掛上雪橇，而黃色塗裝的擴散器則象徵電影中搭載的火箭。
Vantage 007 Edition 的座艙則採用 obsidian 黑曜石色皮質搭配深色鍍鉻，中控台加入 007 字樣，遮陽板中寫上 96.60 FM 頻道，象徵 James Bond 在《 007 : 黎明生機 》竊聽俄羅斯警方頻道來躲避追緝，而換檔撥片也加入準星，碳纖維椅背搭配象徵大提琴追逐橋段的音孔圖案，營造濃郁的電影氛圍。
DBS Superleggera 007 Edition 展現《 007 : 生死交戰 》電影車輛設定，車身採用 Ceramic Grey 灰色烤漆，至於車頂、車外後視鏡蓋、擴散器及 Aeroblade II 尾翼等則採用黑色碳纖維點綴，足踏 21 吋 Y-Spoke 鑽石切割亮黑鋁合金輪圈，也擁有 007 銘牌。
DBS Superleggera 007 Edition 的座艙以大量黑色皮質為基底，輔以點綴各處細節的 Chancellor Red 紅色縫線，加上可見於車門飾板、中央扶手及後方重低音揚聲器外蓋的 007 字樣，並擁有專屬的 007 金屬門檻。
《 007 : 生死交戰 》片中出現 DB5、V8、DBS Superleggera 及 Valhalla 等橫跨 1960 年代迄今的 Aston Martin 車款，而限量推出的 Vantage 007 Edition 及 DBS Superleggera 007 Edition 在問世約莫 1 年的時間內便受多金車迷及影迷們青睞而售罄，足見 Aston Martin 與 007 系列電影間深厚的關係，也反映在紀念車款受歡迎的盛況當中。