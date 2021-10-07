西島秀俊變《偵探主廚》　煮飯硬管客人「私密事」

日劇《名偵探主廚》找來西島秀俊主演，他在劇中化身法式餐廳主廚，平時沉著冷靜、待人隨和，但卻是個愛管閒事的人，當上門的客人被捲入案件或難以解釋的事件，他會憑著超乎常人的觀察力和推理能力，出馬解決謎團。因劇中事件都發生在同一場景，西島秀俊為此苦笑：「都快分不清楚到底是在攝影還是真的在餐廳工作！」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-10-07 18:24:41
平時極少接觸法國菜的西島秀俊，坦承飾演主廚是個挑戰，但拍戲之餘，也嚐到不少法式料理。故事中，他任職於法式「帕瑪洛餐廳」擔任主廚，透過料理而感受到客人的煩惱並加以解決。
由於該劇都在地下室拍攝，外面發生何事都不會知道，西島秀俊笑說：「每天上工都去一樣的地方，真的不知道自己是不是換職業了。」同劇的濱田岳也表示，自己也有在餐廳工作的錯覺，每集不同的來賓則是本劇的最大看點。
《名偵探主廚》在日本播出大獲好評，完結篇讓觀眾依依不捨，紛紛表示：「如果真的有這樣一間餐廳，絕對會去用餐」、「想要坐在吧台看著廚房」，強烈希望電視台考慮再拍第二季，期待「Bistro pas mal」能夠再度營業。該劇10月7日起，平日晚間9點在WAKUWAKU JAPAN播出。