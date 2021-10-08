一代鬼才極致之作 ─ Gordon Murray Automotive T.50將在Goodwood正式公開亮相！

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第18屆Goodwood會員日預計將在10月16、17日在Goodwood賽道舉行，Gordon Murray Automotive和Goodwood共同宣布，絕代超跑T.50將正式在此進行首次的公開亮相，其中標準版T.50將會在Goodwood賽道進行五圈的動態展示，另外，更專注賽道操駕的T.50s Niki Lauda 展示車也會出席展示。
除了T.50與T.50s Niki Lauda，Gordon Murray Automotive還將展示一系列經典名車，展現Gordon Murray堅持輕量化之造車精神，時至今日依舊落實在T.50上，展出的車輛包括：
- 1975 Brabham BT44B
- 1967 IGM Ford (T.1)
- 1972 IGM Formula 750 (T.4)
- 1992 LCC Rocket (T.21)
- 1972 Duckhams Ford LM (T.3)
Gordon Murray Automotive T.50是Gordon Murray繼McLaren F1後，以自身為名開發的超跑，相當於將自身造車理念完全灌注在這款車上，不僅同樣採三人座設定，在車壇一片動力系統增壓化、電氣化下，他老兄堅持自己的超跑要搭載傳統自然進氣引擎，因此，T.50搭載了一具與Cosworth-designed合作打造的3.9升自然進氣V12引擎，最高轉速可達賽車級的12,100rpm，是公路用車史上引擎轉速最高的V12引擎。
另外，極致的輕量化工藝，讓標準版車型的車重僅980kg，T.50 S更只有952kg，並在車尾設置風扇系統，能有效控制尾流，減少12.5%的風阻，還具略有推進效果，並在配合翼片動作，提升瞬間下壓力，提高進彎穩定性。