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一代鬼才極致之作 ─ Gordon Murray Automotive T.50將在Goodwood正式公開亮相！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-10-08 09:25:20

一代汽車設計鬼才Gordon Murray，近年都來專注於開發以自己為名的超級跑車Gordon Murray Automotive T.50，並且將在10月16日展開的Goodwood會員日中，首次公開亮相！

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第18屆Goodwood會員日預計將在10月16、17日在Goodwood賽道舉行，Gordon Murray Automotive和Goodwood共同宣布，絕代超跑T.50將正式在此進行首次的公開亮相，其中標準版T.50將會在Goodwood賽道進行五圈的動態展示，另外，更專注賽道操駕的T.50s Niki Lauda 展示車也會出席展示。

除了T.50與T.50s Niki Lauda，Gordon Murray Automotive還將展示一系列經典名車，展現Gordon Murray堅持輕量化之造車精神，時至今日依舊落實在T.50上，展出的車輛包括：

  1. 1975 Brabham BT44B
  2. 1967 IGM Ford (T.1)
  3. 1972 IGM Formula 750 (T.4)
  4. 1992 LCC Rocket (T.21)
  5. 1972 Duckhams Ford LM (T.3)
Gordon Murray與Goodwood有著深厚淵源，Gordon Murray在輕型高性能火箭首次亮相的1993年Gordon Murray參加了首屆Goodwood速度嘉年華，近30年後，Gordon Murray將在此發表自己的最新力作，這將是英國車壇兩大指標的完美結合。

Gordon Murray Automotive T.50是Gordon Murray繼McLaren F1後，以自身為名開發的超跑，相當於將自身造車理念完全灌注在這款車上，不僅同樣採三人座設定，在車壇一片動力系統增壓化、電氣化下，他老兄堅持自己的超跑要搭載傳統自然進氣引擎，因此，T.50搭載了一具與Cosworth-designed合作打造的3.9升自然進氣V12引擎，最高轉速可達賽車級的12,100rpm，是公路用車史上引擎轉速最高的V12引擎。

另外，極致的輕量化工藝，讓標準版車型的車重僅980kg，T.50 S更只有952kg，並在車尾設置風扇系統，能有效控制尾流，減少12.5%的風阻，還具略有推進效果，並在配合翼片動作，提升瞬間下壓力，提高進彎穩定性。

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