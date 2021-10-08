節能與機能兼具　Ford Mondeo Hybrid Wagon 試駕

●Mondeo Wagon 首度導入 Hybrid 油電複合動力，原先的 EcoBoost240 渦輪增壓汽油動力完售後不再引進
●外觀採用亮黑色前霧燈飾條、黑色車頂架、黑色側裙、隱藏式排氣管及 17 吋亮銀輪圈
●內裝配置雙 4.2 吋螢幕儀錶板、織狀纖維座椅、雙前座十向電動調整及加熱功能、8 吋 SYNC®3 娛樂通訊整合系統，支援 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連接
●動力採用 2.0 升 Atkinson 循環直列 4 缸汽油引擎搭配搭配永磁交流電同步馬達、1.4kWh 鋰電池及 E-CVT 電子控制無段變速系統來構成 Hybrid 油電複合動力，兼具 187ps 最大綜效馬力及 20.1km/L 的平均油耗
●車重較 EcoBoost240 汽油車型輕 28 公斤為 1,682 公斤
●行李廂標準置物空間較 EcoBoost240 汽油車型少 97 公升為 500 公升
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Ford Mondeo 車系在 1993 年時以全球戰略車為目標登場，迄今發展出五大世代，近年來因用車型態的改變，使消費者對於傳統中大型房車的喜愛轉移至 SUV 或 CUV 車款，讓 Mondeo 的銷售面臨挑戰。然而自問世以來便供應旅行車的 Mondeo，於第二世代時便由福特六和導入，至 2017 年時重返市場以來，佔有車系中不少的銷售比例，因此福特六和選在今年 10 月首度在旅行車中引進 Hybrid 油電動力。
外觀方面，Mondeo Wagon Hybrid 延續小改款後導入的 Kinetic Design 2.0 家族設計語彙，不過造型上選用接近歐規 Trend 等級的樣式，而非先前引進的 EcoBoost240 所採用的 Titanium 樣式，因此少去鍍鉻窗框、銀色行李架及車身同色側裙，排氣尾管也改為隱藏式，不過在車頭仍搭載 Ford Dynamic LED 智慧頭燈，具備 AFS 頭燈主動式轉向照明輔助系統、AHB 自動遠光燈、光感應自動啟閉頭燈、LED 日行燈及 LED 序列式方向指示燈，輪圈採用 17 吋亮銀色式樣。
Mondeo Hybrid Wagon 延續 Ford Kinetic Design 2.0 家族設計語彙，配置大型鍍鉻六角形水箱護罩格柵，下保桿及霧燈組周圍則不若汽油車型施以鍍鉻處理，改為亮黑飾條。
Mondeo Hybrid Wagon 配置黑色窗框、黑色車頂行李架及黑色側裙，車身長寬高分別是 4,890x1,852x1,525 (mm)，軸距為 2,850mm。
車尾採用附有鍍鉻飾條的新款 LED 尾燈組，保險桿下緣採用塑料原色包覆，排氣管為右側單邊單出隱藏式設計。
水箱護罩為大型鍍鉻六角形，內部採用鍍鉻橫柵。
Mondeo Hybrid Wagon 搭載 Ford Dynamic LED 智慧頭燈， 支援 AFS 頭燈主動式轉向照明輔助系統、AHB 自動遠光燈、光感應自動啟閉頭燈、Follow Me Home 大燈安全照明、LED 日行燈及 LED 序列式方向指示燈等功能。
Mondeo Hybrid Wagon 足踏 17 吋亮銀鋁圈，配胎 215/55R17 規格的 Michelin EfficientGrip Performance。
Mondeo Hybrid Wagon 採用 LED 導光條尾燈組，中央施以鍍鉻飾條與車牌框連貫。
內裝方面，Mondeo Wagon Hybrid 採用歐風黑色座艙與織布頂蓬鋪陳，儀錶板自 EcoBoost240 版本的 10.1 吋全彩液晶式改為雙 4.2 吋液晶螢幕搭配中央的類比指針式轉速錶，座椅自真皮包覆式改為織狀纖維皮質包覆，雙前座均可進行十向電動調整及加熱，駕駛座還支援 3 組記憶及迎賓功能，中控台搭載 8 吋全彩 LCD 觸控螢幕，內建 SYNC®3 娛樂通訊整合系統，支援 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連結及原廠中文衛星導航。
Mondeo Hybrid Wagon 採用歐風黑色座艙與織布頂蓬鋪陳，儀錶板自 EcoBoost240 版本的 10.1 吋全彩液晶式改為雙 4.2 吋液晶螢幕搭配中央的類比指針式轉速錶，座椅自真皮包覆式改為織狀纖維皮質包覆。
Mondeo Hybrid Wagon 採用三幅式皮質包覆方向盤，後方設有換檔撥片，兩側提供多功能按鈕，盤徑適中，握感舒適。
Mondeo Hybrid Wagon 配備雙 4.2 吋全彩液晶儀表板，搭配中央類比指針式時速錶，兩側螢幕可顯示 Hybrid 油電系統運作情形、行車電腦、電話、音響、指南針、油耗及里程等資訊，雖不若全數位式眩目，但也提供足夠的資訊。
中控台配置 8 吋 LCD 彩色觸控螢幕，內建 SYNC®3 娛樂通訊整合系統，支援 Apple CarPlay/Android Auto 智慧手機連接及原廠中文衛星導航功能。
空調採用雙區獨立恆溫式設計，雙前座椅電熱功能操作按鈕也整合於此。
中控台下方設有具止滑功能的置物空間，一旁還提供 2 組 USB Type-A 插座及 1 組 12V 電源插座。
排檔座採用較為傳統的直列式設計，電子手煞車開關設於中央鞍座左側，但未附上 Auto-Hold 功能，排檔座右側上方為 Eco 節能模式開關，下方則為停車雷達開關，後方提供 2 組具夾緊功能的置杯座。
Mondeo Hybrid Wagon 採用專屬的織狀纖維皮質座椅，雙前座椅均支援十向電動調整及加熱功能，而駕駛座椅還多出三組記憶及迎賓功能，發泡棉設定相當軟硬適中，包覆性與支撐性達到水準之內。
Mondeo Hybrid Wagon 的後座空間受惠於長達 2,850mm 的軸距及電池模組設於行李廂底板下方的配置，而保相當寬敞充裕的乘坐感受。
後座乘客享有空調出風口及 12V 電源插座。
附表為本站實測座艙空間之數據。
Mondeo Hybrid Wagon 的標準行李箱置物空間受電池模組設於底板下方影響，而使底板高度增加，且容量較汽油版少 97 公升為 500 公升，透過後座椅背 Extra-space 6/4 分離傾倒之下可提昇至最高 1,508 公升。
Hybrid 油電複合動力系統所需之鋰電池模及 12V 電瓶均安裝於行李廂底板左方。
安全防護方面，Mondeo Wagon Hybrid 相較於純燃油車型多出 AVAS 低速行人警示音系統，至於 Ford Co-Pilot360 Technology 安全輔助科技則同樣具備，搭載 TSR 道路標誌識別輔助系統、ISA 智慧型速限輔助系統、ACC 主動式定速巡航系統、PCA 前向碰撞預警系統、AEB 全速域輔助煞停系統、LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道偏移輔助系統，也配備 AHB 自動遠光燈、AFS 頭燈主動式轉向照明輔助系統、BLIS® 視覺盲點偵測系統、CTA 倒車來車警示系統 (附後方來車方向警示）、前／後四眼倒車雷達以及 7 具 SRS 輔助氣囊等都在配備之列。
附表為本站實測行李廂空間之數據。
動力配置方面，Mondeo Wagon Hybrid 採用 2.0 升直列 4 缸 Atkinson 循環自然進氣汽油引擎，搭配永磁交流電同步馬達、1.4kWh 鋰電池及 E-CVT 電子控制無段變速系統來構成 Hybrid 油電複合動力，其中引擎具備獨立可變氣門正時及電子式連續多點噴射供油技術，於 6,000rpm 時可輸出 140ps 最大馬力，於 4,000rpm 時可輸出 17.6kg-m 峰值扭力，系統綜效馬力為 187ps，平均油耗為 20.1km/L。
駕駛 Mondeo Hybrid Wagon 上路，感受到純電動行駛時其靜肅性相當優異，在原先不錯的 NVH 工程表現上在上層樓，不過當引擎發動介入後，可聽到明顯的聲浪，亦會產生些許震動感，然而當車速提昇後則輕微不少，加速力道平順，煞車時還具備回充功能，從行車電腦中可見到油耗表現十分優異。
乘駕感受方面，Mondeo Wagon Hybrid 所採用的 CD4 平台具備前後鋁合金材質打造的獨立式懸吊系統，動態回饋沉穩，避震器阻尼設定相較於同級的 Mazda6 及 Skoda Superb 而言偏軟但不失支撐性，對坑洞或碎震的抑制表現稱職，轉向指向性以尺碼來說算是精準，對於家庭買家來說應會相當滿意。
過去 Mondeo 車系在第五世代中便導入過油電複合動力，但僅有房車版本，如今福特六首度將兩個元素相加，並以新台幣 110 萬元的接單價切入市場，面對同價格帶以 C-Segment 車款為主的情形，具有車格與空間機能上的優勢，且節能表現放眼國內旅行車市場亦無相近的選擇，相信能創造一定程度的吸引力。