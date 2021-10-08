▲ 保時捷魏薩研發中心歡慶 50 周年—塑造當代與明日移動的超級智庫

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前賽車手 Herbert Linge 提供了他決定性的建議：「在 1950 年代末，我成功說服了Ferry Porsche到我的家鄉 –魏薩– 設置測試中心。魏薩鄰近保時捷總部祖文豪森，考量物流與便利性都很合適，而且較為偏遠、較不會引起人們的注意。最重要的是，比起都會區域，魏薩有更多的空間來建造測試車道。」





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隨著 1960 年代期間使用新測試跑道頻率越來越高，在魏薩打造一處完整研發中心的計劃也變得更加明確，預計將分散在祖文豪森和魏薩的各專業部門和人才凝聚於一地。1969 年，研發中心開始建設。1971 年 10 月 1 日，保時捷研發部門及賽車運動部門遷至魏薩，保時捷魏薩研發中心暨旗下 500 名員工正式開始運營。





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Porsche Style 部門緊接於1972 年成立。1974 年，一座至今仍然具有標誌性的六邊形建築建造完成，旨在創造理想的工作條件和緊密的合作機會。研發中心由數個小型智庫組成，其設計由「大腦」座於中央處，搭配上短捷的「神經通道」，因此造就跨部門的反應和開發速度。核心六邊形加上於 1984 年和 1992 年分別擴建的兩座建築，以及 Porsche Style 辦公室總共形成了大約 7,000 平方公尺的辦公工作空間。同時，保時捷繼續擴大其測試能力，到了1980 年代中期，保時捷再建造了環境科技大樓，作為引擎和動力系統測試中心。1986 年 5 月，保時捷啟用了當時世界上最先進的測試用風洞。





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由於技術科技日新月異，魏薩研發中心設施也因應需求而不斷更新。「自 2010 年起，我們投資了數億歐元於建造新建築和系統。目前進行中的計畫亦已應用到數億歐元的設施器材。」保時捷股份公司研發董事會成員 Michael Steiner 解釋道。研發中心南區正在擴建，包含新整車測試大樓、安全測試中心和極端氣候風洞，至 2025 年預期將再擴大 12 公頃。





從第一張草圖到原型車完成，每台車皆在魏薩進行開發、測試並準備進行量產。這過程從設計概念、構建模型，到製造出第一台原型車，其中更廣納空氣動力學、聲學和電子儀器的測試，及驅動系統、轉向裝置和底盤的開發，還須經歷安全測試、試驗、保時捷測試車道和賽車部門。「藉由魏薩研發中心，我們正在樹立汽車開發的全球指標。通過打造更高效、更節能的驅動系統，以及增強安全性、環境永續與駕駛樂趣的新駕駛功能和智能互連方案，保時捷將持續為車主帶來愉悅而振奮人心的駕駛感受。」Michael Steiner 表示。



