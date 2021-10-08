▲ 同級唯一油電旅行車！Ford Mondeo Hybrid Wagon 預售價 110 萬預告 10/14 登台

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Ford Mondeo Hybrid Wagon 搭載 2.0L Atkinson 循環引擎與永磁交流電動馬達，搭配 E-CVT 電子控制無段變速系統，綜效馬力達 187ps，且擁有 20.1 km/L 的燃油效能。為提升電池續航力且達到出色燃油效率，Ford Mondeo Hybrid Wagon 配有動能回充系統，可將高達 90% 的煞車動能轉變換為電力，並回充到鋰離子電池，增加電池的蓄電量；同時，Brake Coach 系統可協助駕駛更有效率地使用動能回充系統。
舒適配備空間機能特色
Ford Mondeo Hybrid Wagon 以 Ford Kinetic Design 2.0 動能美學設計語彙呈現，以大型鍍鉻六角型水箱護罩搭配 Power Dome引擎蓋、下保桿與霧燈組，創造出 0.27Cd 風阻係數。內裝以米白色織布天頂蓬鋪陳，搭配附加熱功能的座椅，正副駕駛可藉由十向電動調整座椅及駕駛座三組記憶功能調整坐姿；雙 4.2 吋智慧節能輔助多工儀錶，以及搭載 SYNC®3 娛樂通訊整合系統的 8 吋 LCD 彩色觸控螢幕支援 Apple CarPlay® 及 Android Auto™，搭配原廠衛星導航系統，與 8 具環艙臨場感揚聲器組合。Ford Mondeo Hybrid Wagon 將電池安置在後廂空間的同時，還能提供平整的行李艙空間，最高可達 1,508L 的空間機能。
先進安全科技
Ford Mondeo Hybrid Wagon 搭載 Ford Dynamic LED 智慧頭燈，能隨著路況變化、行車速度、氣候改變能主動改變模式，可提供高達八種照明模式；同時頭燈還整合 AFS 頭燈主動式轉向照明輔助系統，此系統會偵測方向盤的轉向角度，自動調整頭燈照明方向，進而提升駕駛的彎道可視度。
Ford Mondeo Hybrid Wagon 亦搭載 Ford Co-Pilot360™ Technology 全方位智駕領航科技，配置包含：ACC 主動式定速巡航系統、PCA 前向碰撞預警系統、AEB 全速域輔助煞停系統、LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道偏移輔助系統、TSR 道路標誌識別輔助系統與 BLIS® 視覺盲點偵測系統；被動安全部份，標配 7 具 SRS 輔助氣囊。
Ford Mondeo Hybrid Wagon 配置專屬的「AVAS 車輛接近行人警示系統」，當車輛以低於 20km/h 左右速度行駛或倒車時，系統會自行啟動蜂嗚聲響，以示警車輛周圍的行人。
Ford Kuga校正回歸新售價 舊換新87.9萬起
為感謝消費者的支持，福特六和也將 21.5 年式發表時所提供的 2 萬元早鳥優惠回饋給喜愛 Kuga 的車迷朋友們，自即日起調整正式售價，在扣除5萬元舊換新補助後，能滿足不同消費族群在 80 萬至 120 萬價格帶的購車需求。
Ford Kuga 21.5 年式
21.5 年式定價
正式售價
舊換新價
Kuga EcoBoost®250 AWD ST-Line X
123.9萬
121.9萬
116.9萬
Kuga EcoBoost®250 AWD旗艦 X
120.9萬
118.9萬
113.9萬
Kuga EcoBoost®180旗艦X
110.9萬
108.9萬
103.9萬
Kuga EcoBoost®180時尚X
100.9萬
98.9萬
93.9萬
Kuga EcoBoost®180 Lv2超質型
-
92.9萬
87.9萬