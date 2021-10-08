主打全面科技與空間　全新第四代國產 Hyundai Tucson 將在 10/14 首次登場

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全新第四代 Hyundai Tucson 最早於 2020 年 9 月登場，導入全新的平台應用，不僅外觀內裝悉數重新打造，車身尺碼也進一步放大，車長為 4,630mm (比上一代增加 150mm)，軸距為 2,755mm(比上一代增加 85mm)，整體視覺放大許多，據了解國產化版本將遵循韓國的規格，希望以較大的尺碼與空間挑戰同級競品。
外觀上新款 Tucson 採用 Sensuous Sportiness 設計語彙詮釋 Parametric Dynamics 動感外觀，大面積的立體水箱護罩幾乎涵蓋整的車頭，分離式頭燈組與其相連一起，看起來極具科幻感。車側部分則運用錯綜的線條形成多平面的立體視覺感受，搭配方正的輪拱設計創造出 SUV 應有的肌肉感受。車尾方面，廠徽上移至後檔下方，而如同爪子般的 LED 尾燈辨識度極高，下方的防刮材質還採用了菱格狀來點綴。整體來說，新一代 Tucson 的外觀造型擁有相當豐富的線條元素，相較現行款較保守的風格大徑相庭，全新的風格也相當考驗國內消費者的接受度。
內裝大刀闊斧重新設計，在黑色基底搭配黑色鋼琴烤漆、銀色飾板營造出冷冽的科技氛圍。中控台取消了傳統的類比儀表版設計，改以 10.25 吋全液晶螢幕取代，方向盤換上近來慣用的四幅式方向盤設計，並導入全新的 10.25 吋多媒體系統觸控螢幕，將空調介面整合成一個面版，同時採用觸控式的功能按鍵，視覺上的科技完整度相當高。排檔方式也朝向高級化，導入電子按鍵的方式來操作。同時受惠增加的軸距，第二排腿部空間為1,050mm(比上一代增加 80mm)，官方宣稱其空間表現將是同級最佳。
安全防護方面，Tucson 標準配備 SmartSense 主動安全科技，包括 FCA 前方主動煞停輔助系統(含行人偵測)、LKA 車道偏移輔助系統、LFA 車道維持輔助系統、HBA 智慧型遠近光燈調節系統及 DAW 駕駛疲勞警示系統等都在清單之中，也提供 BCA 盲點偵測暨防撞輔助系統、RCCA 後方來車警示暨防撞輔助系統、SCC 智慧型主動車距維持系統及 HDA 高速公路輔助系統等，國產化版本也有很大機會提供全面的安全輔助系統機制。
動力部分，Tucson 在韓國市場以 SmartStream 1.6L 渦輪增壓汽油引擎為基礎的標準燃油版本 (最大輸出 180ps，最大扭力 27.0 kgf·m) 與油電版本 (綜效輸出 230ps)，據傳國產版本首波將以 1.6L 標準汽油車型為銷售主力，後續再供應油電版本。
作為品牌最暢銷的 SUV，從這次第四代 Tucson 的技術與配備應用可以看出原廠對於該車的倚重。而 Tucson 在國內市場也同樣是南陽實業的銷售主力車款，論科技性應不會遜於對手甚至高過於日系車款。不過新一代車型若要有強勢的表現必須要端出誠意十足的牛肉與售價，持續與消費者溝通才能扭轉劣勢的品牌形象。