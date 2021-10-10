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郭純恩醫師表示，「雷射針灸」迄今已有50多年的歷史了，原理是以「低能量雷射」應用在中醫穴位和筋絡上，或是搭配運動醫學的筋膜、動力練的概念。「雷射針灸」的能量不會超過10焦耳，通常醫美使用的雷射會超過100焦耳，具有破壞的能力，因此雷射針灸不會讓患者有熱感或麻電感，甚至相較傳統針灸不適合用於開放性傷口，或體內有植入物之處、人工關節，這些禁忌處，皆可透過雷射針灸克服，因此非常適合運用在運動員身上。
郭純恩接著說明，曾有研究指出，在專業足球員身上，腿後肌容易拉傷，當預先去做雷射針灸的治療，腿後肌拉傷的狀況確實減少，肌力的表現也會提升，雷射針灸確實可以降低肌肉發炎的狀況。此外也發現，當運動傷害產生時，會進行冷凍療法，是指選手在冰艙當中以低溫方式恢復損傷處，不過研究顯示冷凍療法的效果，沒有雷射針灸來的好。
中醫在運動賽事上，不只是比賽當下進行治療，在賽前、賽後，中醫師皆會與運動員充分溝通，選手們若想在比賽前自己掌握好身體，不需要太多介入，就會以練習或比賽後的恢復為主。但若是舊傷、或傷勢剛痊癒，比賽時恐有再度受傷的風險，中醫師將視狀況給予選手適合的治療，讓台灣的國手們在賽場上能以最佳狀態，盡情替台灣爭光。
呼吸道、腸胃、神經方面等疾患 都能治療
雷射針灸的應用相當廣泛，不只是幫助運動員，還能應用在多種疾病，例如上呼吸道的鼻竇炎、過敏性鼻炎，呼吸系統方面的支氣管炎、結膜炎，以及眼睛、口腔與腸胃疾患，白內障、牙齦炎、十二指腸潰瘍、便秘、腹瀉、胃酸過多、胃炎，還可以運用於神經與骨骼肌肉，例如腦中風後輕癱、三叉神經痛、小兒麻痺後遺症，顏面神經麻痺、五十肩、失智症、帕金森氏症、網球肘，甚至還有減肥以及青少年增高。
郭純恩補充，「我們有應用且有發表研究的有癌症止痛、顳顎關節障礙、尾骨骨折之疼痛、退化性膝關節炎。」曾有位騎摩托車車禍尾骨骨折的年輕女性，因為工作需要久坐，但骨折處疼痛難忍，吃止痛藥效果也不好，進行雷射針灸搭配頭皮針治療後，兩個多月後疼痛分數由原本的8分降低至0分，且追蹤2年沒有再發生。郭純恩接著補充，「她看診時還自備一個甜甜圈枕墊在屁股下，避免碰到尾骨，不過一個月後，可自然坐在看診椅上了！」
資料來源：健康醫療網 雷射針灸 助運奧運國手隨時應戰還「治百病」
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