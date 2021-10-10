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台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，即使現今醫療資訊豐富，但許多人對HPV仍有錯誤迷思，根據調查有近三成民眾認為只有性行為才會感染HPV，其中逾五成覺得HPV是很私密的話題，甚至不願意和另一半討論。有鑑於在諮詢時，通常會有猶豫、怕被貼標籤的心結，因此，透過HPV衛教友善診所的推動，打造專業度、溝通力、同理心兼具的HPV衛教諮詢環境，讓民眾獲得最被同理且友善的就診體驗，並能正確理解HPV預防重要性。
專業衛教諮詢 解決心中疑難雜症
知名作家御姊愛表示，當初被診斷出HPV子宮頸癌前期病變時，我的醫師非常完整說明HPV有多普遍、常見、而且早發現早治療都不會有太大的問題，同時也在紙上寫下HPV相關衛教資訊，並再三說明：即使只有一次性行為，都有可能感染HPV。透過這方式讓我內心比較舒坦，也感受到醫師對於HPV的了解很多、掌控度很高，因此更願意信任並配合醫師治療。
HPV相關頭頸癌發生率攀升 兩性都須留意
長期重複感染HPV不僅可能會導致子宮頸癌、頭頸癌、肛門癌、外陰癌及陰道癌等癌症。台灣疫苗推動協會黃玉成理事長指出，根據美國最新資料，口咽癌已超越子宮頸癌成為最常見的HPV相關癌症，而在台灣，與HPV相關的頭頸癌發生率也正逐年快速攀升；男性口咽癌患者中就有32.3%是由HPV感染所引發，而女性患者中甚至100%都是和HPV感染有關，罹患頭頸癌的相對風險更大。
事實上，病毒引起的癌症只要能夠抑制病毒感染，就有機會免於癌症威脅。除了做好安全性行為、女性定期抹片檢查外，黃玉成理事長建議，男女皆可依醫囑接種HPV疫苗，積極預防HPV。
資料來源：健康醫療網 HPV只有性行為會感染？ 衛教友善診所傳遞正確觀念
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