Ford Kuga ST-Line No.053 ---- 車內照明表現

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Kuga ST-Line 於頂蓬中央設有兼具閱讀燈與開門照明燈的 2 組 LED 光源，提供座艙充足的照明效果。前座方面，Kuga ST-Line 於頂蓬中央設有兼具閱讀燈與開門照明燈的 2 組 LED 光源，車門板上的門把手也配置藍色 LED 光源，手套箱下方也採用藍色 LED 光源照明地板，而中央鞍座內的置杯座則採用圓圈狀藍色 LED 點綴，中控台下方置物空間亦會透出藍光，開啟手套箱後可見到內部採用白色燈光打亮，整體來說前座具備充足而豐富的照明表現。
手套箱下方採用藍色 LED 光源照明地板。
開啟手套箱後可見到內部採用白色燈光打亮，使夜間取放物品相當便利。
前座兩側門飾板中的門把手凹槽上方均設有藍色 LED 燈條，使夜間找尋門把手時更為輕鬆，亦帶來氣氛燈的效果。
中央鞍座內的置杯座則採用圓圈狀藍色 LED 點綴，在產生足夠照明效果之餘卻不刺眼，也使座艙更具氣氛。後座方面，座艙照明燈設於兩側窗框上方扶手旁，照明亮度與範圍均相當優異，然而門把手則未比照前座配置藍色 LED 光源。至於行李廂內部照明燈則位於右側，左側則無，但仍提供範圍及亮度均足夠的照明效果，且尾門掀起後另有一組光源嵌入於飾板內，使行李廂外部及車尾後方的地面也相當明亮。
後座照明燈設於兩側窗框上方扶手旁，照明亮度與範圍均相當優異。
行李廂內部照明燈位於右側，左側則無，但仍提供範圍及亮度均足夠的照明效果，且尾門掀起後另有一組光源嵌入於飾板內，使行李廂外部及車尾後方的地面也相當明亮。本週使用情形方面，Kuga 由小七哥本人作為日常通勤代步與公務往返之用，自前一次加滿 98 無鉛汽油後，全程均於台北市移動，累積行駛約 88.9 公里後添加 15.61 公升的 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 5.695km/L。