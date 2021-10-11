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為什麼會罹患產前憂鬱症？
個性追求完美，自我要求過高
生活中的壓力(工作、經濟、遭遇困難等)
缺乏家人、朋友的適度支持
缺乏心理調適(尚未做好當媽媽的準備)
身體不適(孕吐、水腫、腰酸背痛等)
睡眠品質低落
缺乏運動習慣
曾有憂鬱症家族病史或曾受過心理創傷
產前憂鬱對胎兒會有什麼影響？
壓力荷爾蒙上升，可能導致胎盤血液供應量減少，影響寶寶發育成長。
產前憂鬱也會讓孕媽咪的睡眠品質低落、食欲不振，導致營養攝取不足，胎兒體重過輕。
長期處於壓力下或情緒不穩都有可能造成子宮收縮，導致胎兒早產。
生下的寶寶壓力荷爾蒙也會較高，可能會讓寶寶更難照料或安撫。
產前憂鬱症會有什麼症狀？
不斷感到悲傷、難過
對以往喜歡的事物不感興趣
愧疚有罪惡感，覺得自己很沒用
注意力很難集中
睡眠時間過短或過長
思考死亡、湧現自殺的想法，對人生絕望
頭痛、胸悶、呼吸不順
若孕婦有以上症狀，持續3個禮拜以上，則可能罹患了產前憂鬱症
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若您的憂鬱指數超過15分表示您的情況可能有點嚴重，建議您尋求專業醫療機構的協助
（文章來源：花蓮婦產科女醫．陳萱醫師）
資料來源：健康醫療網 孕媽咪辛苦了！ 每5人有1人罹患「產前憂鬱症」
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊