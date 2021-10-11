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孕媽咪辛苦了！　每5人有1人罹患「產前憂鬱症」

孕媽咪辛苦了！　每5人有1人罹患「產前憂鬱症」
孕媽咪辛苦了！　每5人有1人罹患「產前憂鬱症」

健康醫療網

2021-10-11 08:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】很多人很關心孕媽咪吃什麼、喝什麼限制一堆，卻少人關心孕媽咪的心理健康，準爸爸總覺得孕媽咪的情緒起伏很大，但其實懷孕所帶來身體不適（孕吐、水腫、腰痠背痛等）以及荷爾蒙的變化，正是讓孕媽咪情緒低落、不開心的主因。今天帶大家來認識「產前憂鬱症」。

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「產前憂鬱症」是一種心理疾病，因為懷孕時的荷爾蒙變化，影響了大腦中神經傳導物質的平衡，導致患者有憂鬱或焦慮的狀況。產前憂鬱症其實相當常見，每5人就有1人罹患產前憂鬱症，但往往因為患者對心理疾病的知識不足，而未獲得及時治療。

為什麼會罹患產前憂鬱症？

個性追求完美，自我要求過高

生活中的壓力(工作、經濟、遭遇困難等)

缺乏家人、朋友的適度支持

缺乏心理調適(尚未做好當媽媽的準備)

身體不適(孕吐、水腫、腰酸背痛等)

睡眠品質低落

缺乏運動習慣

曾有憂鬱症家族病史或曾受過心理創傷

產前憂鬱對胎兒會有什麼影響？

壓力荷爾蒙上升，可能導致胎盤血液供應量減少，影響寶寶發育成長。

產前憂鬱也會讓孕媽咪的睡眠品質低落、食欲不振，導致營養攝取不足，胎兒體重過輕。

長期處於壓力下或情緒不穩都有可能造成子宮收縮，導致胎兒早產。

生下的寶寶壓力荷爾蒙也會較高，可能會讓寶寶更難照料或安撫。

產前憂鬱症會有什麼症狀？

不斷感到悲傷、難過

對以往喜歡的事物不感興趣

愧疚有罪惡感，覺得自己很沒用

注意力很難集中

睡眠時間過短或過長

思考死亡、湧現自殺的想法，對人生絕望

頭痛、胸悶、呼吸不順

若孕婦有以上症狀，持續3個禮拜以上，則可能罹患了產前憂鬱症

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https://pse.is/QU7YP

若您的憂鬱指數超過15分表示您的情況可能有點嚴重，建議您尋求專業醫療機構的協助

（文章來源：花蓮婦產科女醫．陳萱醫師



資料來源：健康醫療網 孕媽咪辛苦了！　每5人有1人罹患「產前憂鬱症」

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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