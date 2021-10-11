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成立多元參與機制 兼顧癌症病友需求癌症時鐘每年持續加快，等不到新藥給付已是癌友經常面臨的課題。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，癌症新藥日新月異，藥費的成長比例是總額成長的2倍，加上人口呈現快速高齡化趨勢，只倚靠漲保費恐難以為繼，癌友的生命更不應跟新藥健保給付的時間來賽跑；為確保健保永續發展及回應癌症病友的急迫需求，健保應以多元參與機制的方式給付「癌症新藥」。
額外財源支持癌症新藥藥費 創造公平機會取得治療台灣癌症基金會2020年癌症新藥共同負擔可行性深度訪談及專家工作坊，專家建議以健保體制外設置補充財源，彌補未納入健保的部分，病友可透過共同負擔的方式多元參與健保，不足的部分以補充財源支持，在健保全額給付與民眾全額自費間取得平衡，並納入經濟弱勢癌友的保障機制直接回應有急迫性需求的病友，創造更公平的機會取得治療，同時針對療效不確定性的藥品導入真實世界的證據蒐集，作為未來是否納入健保常規給付的評估依據，有助於健保將錢花在刀口上。
台灣癌症新藥多元支持基金 「3大特色」不用債留家人醫療科技突破創新，部分癌症新藥甚至可以讓患者有治癒的機會。考量癌症治療的急迫性，蔡麗娟說，台灣癌症基金會已與各領域專家著手進行「台灣癌症新藥多元支持基金(TmCDF)」之制度構想研究。蔡麗娟強調，不同於英國的Cancer Drug Found,CDF，希望解決台灣在癌症新藥給付上的困境，因此具有三大特色：1.多元參與機制，包括病友、健保署、藥廠並兼顧經濟弱勢；2.尚有不確定性之癌症新藥提供真實世界數據，幫助健保做最有效資源的運用；3.融入癌友共同負擔概念，降低癌友財務負擔，增加新藥可近性。
資料來源：健康醫療網 癌友房屋二貸籌醫藥費續命 台灣癌症基金會籲設「TmCDF」
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