Toyota Corolla Cross No.030 ---- 1 萬公里定保花多少 ?

我是廣告 請繼續往下閱讀
經過半年多的使用，Corolla Cross 總里程數不知不覺之間突破 1 萬，因此安排回廠進行定期保養。本次 1 萬公里保養選在 Toyota 士林營業所進行，按照預約時間入廠便有接待人員上前詢問，確認保養項目並登記車輛里程，將防護三寶方向盤、排檔桿以及座椅保護套裝設好後，再請技師把 Corolla Cross 移入保養廠區內，人員則先前往櫃檯確認欲進行項目，接下來可至休息區等待。
按照預約時間入廠便有接待人員上前詢問，確認保養項目並登記車輛里程。
防護三寶方向盤、排檔桿以及座椅保護套裝在入廠前會直接由接待人員安裝好。此時車主可在休息區自由使用桌椅及書報區等設施，服務人員也會前來詢問是否需要飲品或餅乾，值得一提的是，因疫情的關係盡量避免減少接觸他人機會，現在 Toyota 原廠還提供電子雜誌服務，只要使用手機或平板掃描桌上 QR Code，即可進入車主專屬之線上雜誌館，入廠登錄後之 12 小時內均可無限制暢讀，就算離廠後在時間內也能繼續享受閱讀樂趣，這部分算是過往沒有過的體驗，不僅新鮮亦感受到原廠的貼心。
Toyota 原廠還提供電子雜誌服務，只要使用手機或平板掃描桌上 QR Code，即可進入車主專屬之線上雜誌館，入廠登錄後之 12 小時內均可無限制暢讀，就算離廠後在時間內也能繼續享受閱讀樂趣。
進到休息區後接待人員會再次確認待檢項目與保養內容。與接待人員確認待檢項目與保養內容後，來到 Corolla Cross 的保養工作區，此時在等待引擎機油冷卻過程當中，技師先行標準程序的檢查動作，包括引擎室有無異狀、機油量是否正常、電瓶健康程度等，確認車輛無其他異常後再透過頂高機撐起車輛，而在卸下洩油螺絲前，Corolla Cross 與 Corolla Altis 一樣必須先拆下護板，才能將使用過的機油全數漏出，並拆下舊的機油濾芯更換新品。而在洩油的過程當中，技師也把握時間進行車輛的檢修作業，如胎紋深度與胎壓、煞車來令厚度並檢查底盤的使用狀況。
等待引擎機油冷卻過程當中，技師先行標準程序的檢查動作，包括引擎室有無異狀、機油量是否正常、電瓶健康程度等，確認車輛無其他異常後再透過頂高機撐起車輛。
Corolla Cross 與 Corolla Altis 一樣必須先拆下護板，才能將使用過的機油全數漏出，並拆下舊的機油濾芯更換新品。
輪胎平衡也是本次 1 萬公里定保套餐內的服務之一。Toyota 服務廠全數採用 Toyota 正廠環保節能 0W-20 機油，並以中央油槽供給的方式注入新的機油，透過電腦設定機油交換量 (4.2L)，不僅更精準，也減少使用瓶罐的機會。保養完成後，技師會針對座艙進行吸塵服務。
使用 Toyota 正廠環保節能 0W-20 機油，會以中央油槽供給的方式注入新的機油，透過電腦設定機油交換量 (4.2L)，不僅更精準，也減少使用瓶罐的機會。完成約 2 小時的 1 萬公里定期保養後，接下來進行結帳作業，本次保養費用包含「一萬公里定期保套餐」，單價為新台幣 2,297 元，內容包含 39 項目檢查、 0W-20 機油 (油槍槍添加)、放油塞墊片、機油芯、前輪平衡、不洗車送口罩等，另外還加選售價新台幣 381 元添加燃油系統清潔劑等，合計費用為新台幣 2,658 元。
此次的保養心得可以發現 Toyota 休息區空間相當明亮、輕鬆，點心與書籍的服務周全，接待人員標準服務程序謹慎且流暢，每項檢查也都會再三跟車主確認，只為了確保過程萬無一失，加上電子化建檔流程更能保障車主的權益。只能說其實國產車與進口車的分野越來越小，只要原廠用心，自己親身體驗就能夠知道。
本週使用情形方面，Corolla Cross 主要作為公務車使用，自前一次加滿 92 無鉛汽油後，於台北市區及高速公路行駛 386 公里後，添加 38.22 公升的 95 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 10.1km/L。
Corolla Cross 本週使用行駛 386 公里後，添加 38.22 公升的 95 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 10.1km/L。