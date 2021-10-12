好擊敗之粗勇的Mercedes-Benz X-Class被小蠍子Abarth 595 Competizione輕鬆擊敗

我是廣告 請繼續往下閱讀
Mercedes-Benz於2017年推出X-Class皮卡車型，不僅補足旗下車型陣容，也試圖擴大市場族群，輸不知消費者不買單，除了歐洲高單價皮卡在其它國家根本沒有市場，以至於X-Class銷量奇慘無比，從2017年推出至2020年銷量共計才32,000輛，因此Mercedes-Benz不得不在2020年讓X-Class停產。而X-Class的慘況還不僅於銷售，其性能表現也無法讓它在比賽項目扳回一城，之前面對Toyota Hilux、Range Rover Sport SVR對手的拔河比賽也都是戰敗收場，如今X-Class再次登場，並選擇Abarth 595 Competizione對手試圖以大欺小取勝。
此次參賽的X-Class為X350d車型，搭載3.0升六缸柴油引擎，動力部分還進行升級，使其擁有320hp/74.4kgm輸出。而它的對手Abarth 595 Competizione則僅搭載1.4升渦輪引擎，動力與X-Class相比也才180hp/25.5kgm而已。X-Class在動力優勢下起步自當取得領先，但誰知Abarth 595 Competizione在後段竟有餘力反超前，而且勝利還不是僥倖，接下來第二回合同樣輕鬆擊敗X-Class。
影片來源 Daniel Abt