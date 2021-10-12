第二款印度在地化車型 全新 Škoda Slavia 預告冬季登場
Škoda 日前宣布將在印度市場推出全新的 Slavia 房車，該車是 INDIA 2.0 計劃當中的新產品，針對印度消費者所開發，也是繼 Kushaq 後第二款在地化車型。
7Car 小七車觀點
2021-10-12 15:25:40
Slavia 其稱呼源自於 Škoda 創始人 Václav Laurin 和 Václav Klement 共同打造的第一輛自行車，同樣採用 VAG 集團的 MQB-A0-IN 平台打造，車款定位將低於 Octavia，整體尺碼與過去的 Rapid Limo 相似，但擁有更新穎的科技配備與外型設計。
Škoda Slavia 將保留五門斜背的傳統，並且加入家族化的直瀑式水箱罩設計以及 LED 頭燈組，內裝部分則將提供大尺寸多媒體系統，根據車型等級不同配有皮質飾板、通風前排座椅、電動天窗、環艙照明、自動防眩後視鏡以及 Keyless 系統等配備。
Škoda 在印度肩負替 Volkswagen 集團開拓市場的任務，除了印度市場之外，Škoda 也看好北非、俄羅斯及獨立國家國協等市場，進一步強化品牌的銷售表現。