原始才最對味　Ferrari Testarossa 經典重生

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從外觀方面來看，Officine Fioravanti 保留了 Testarossa 最經典的低趴身型曲線與車側的柵欄狀進氣口造型，很難辨出與原廠的差異，但仔細一看最大的變化在於原廠 16 吋鋁圈改用前 17 吋、後 18 吋的配置取代，並配上了電子可調的 Öhlins 減震器與賽車規格的 Brembo 卡鉗。
在座艙部分，音響系統導入 Apple CarPlay 連結功能，同時車用電話也完整保留，但 Fioravanti 將其加入藍牙連結功能，使得車內人員依舊可以免持聽打電話。另外 Fioravanti 也車身部件運用了鋁質材質，使得車重大幅度減輕了 130 公斤。
動力表現上，Fioravanti 維持 Testarossa 代表性的 4.9 升 12 缸引擎，但經過重新調校最大馬力可產生 510hp、最大扭力達 599Nm，相較原廠版本的 385hp 與 490Nm 有著不小幅度的成長。此外，為迎合現代駕駛人的使用需求，Fioravanti 亦為其添入了 ABS 與 TCS 系統，滿足車輛最基本的安全需求。
Testarossa 車系最早於 1984 年登場，歷經 512 TR 與 F512 M 兩次改款後，在 1996 年正式劃下句點。不過經典的寬矮低扁造型及柵欄狀進氣口還是令不少車迷著迷，這次經過 Officine Fioravanti 重新打造後，相信這部重生後的 Testarossa 依然能夠帶起金字塔頂端的話題。