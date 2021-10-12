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接種疫苗後有氣無力？　中醫藥方緩解副作用

接種疫苗後有氣無力？　中醫藥方緩解副作用
接種疫苗後有氣無力？　中醫藥方緩解副作用

健康醫療網

2021-10-12 17:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】40歲阿敏，在施打AZ疫苗後先發燒畏寒，然後失眠、心悸加重，疫苗副作用症狀。經中醫診療發現，阿敏脈象沉而無力、舌頭乾而有裂痕，以中醫觀點來看，屬「陰虛氣滯」的體質，在用中藥滋陰安神、疏通氣機後，阿敏的不舒服才獲得緩解。

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體質狀況不同  注射疫苗恐不適

奇美醫學中心中醫部總醫師梁祐爾表示，門診陸續有民眾因擔心疫苗注射後的不適而前來詢問。常見的流感疫苗副作用，除了局部注射部位紅腫疼痛，還有畏寒、發燒、疲倦、頭痛、肌肉酸痛等似感冒症狀，也可能出現皮膚的過敏反應，例如：搔癢、紅疹等，或者噁心嘔吐、腹瀉等胃腸道表現。

中醫治療方針  激活免疫失衡

要避免疫苗注射後的不舒服或者嚴重副作用，梁祐爾總醫師說明，中醫的治療方針是糾正人體被激活免疫反應後的失衡狀態。不同於接種前吃普拿疼會有「影響體內抗體產生」的疑慮，中藥，在抗炎、解熱鎮痛的同時可以有增強免疫功能的作用，也有助於調理消化功能及調整神經系統的活動。

依據體質對症下藥　緩解身體不適

梁祐爾總醫師強調，輕度的COVID-19(新冠肺炎)疫苗副作用症狀其實和流感疫苗雷同，中醫的解讀並無不同，會根據病人個別體質及症狀進行治療。注射前多扶正益氣；注射後類流感症狀，以溫通宣發、或解熱藥物，來有效緩解；針對胃腸道及皮膚過敏，中藥可透發紅疹，理氣化濕改善噁心、腹脹、腹瀉；而針對注射部位軟組織發炎而產生的緊繃腫脹，用針灸來鬆解，皆有不錯的療效。



資料來源：健康醫療網 接種疫苗後有氣無力？　中醫藥方緩解副作用

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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