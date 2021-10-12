與 Caddy Maxi 雙生　第三代 Ford Tourneo Connect 正式發表

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外觀方面，第三代 Tourneo Connect 與 Caddy Maxi 間主要的差異在於頭尾造型，車頭採用大面積八角形水箱罩搭配置中的 Ford 廠徽，車尾採用直立式燈組，Titanium 車型配置鍍鉻套件，Sport 車型搭載車身同色運動套件，Active 車型則採用黑色塑料越野套件，車身尺碼提供 L1 長軸與 L2 短軸兩款。
內裝方面，第三代 Tourneo Connect 採用與 Caddy Maxi 相同的鋪陳，包括觸控式中控台、自手排車型線傳式排檔、三幅式多功能方向盤及電子手煞車/ Auto-Hold 控制模組均沿用，但方向盤換上 Ford 廠徽，雙環指針式儀錶板也採用 Ford 字體及螢幕顯示風格，中控台上方標準配備 8.25 吋多媒體觸控螢幕，可選配升級為 10 吋。
酬載機能方面，第三代 Tourneo Connect 採用三排七人座設定，第二排座椅可拆卸、傾倒及翻摺，第三排座椅也可獨立拆卸，L1 車型座艙置物空間最高達 3.1 立方公尺，L2 車型則為 2.6 立方公尺。
動力配置方面，第三代 Tourneo Connect 提供 1.5 EcoBoost 渦輪增壓汽油引擎與 2.0 EcoBlue 渦輪增壓柴油引擎共 2 款選項，其中汽油引擎可輸出 114ps 最大馬力及 220Nm 峰值扭力，柴油引擎可輸出 112ps 最大馬力及 280 Nm 峰值扭力或 122ps 最大馬力及 320Nm 峰值扭力，全車系可搭配 6 速手排或 7 速 PowerShift 雙離合器自手排變速箱，但四輪驅動僅可搭配手排及柴油引擎。
Tourneo Connect 為 2002 年時衍生自 Transit 車系的輕型商旅作品，迄今發展出 2 個世代，福特六和選在今年 3/4 引進 2017 年小改款後的長軸車型。Ford 與 Volkswagen 於 2019 年底特律車展時宣布結盟，將攜手打造輕型商用車，除了首個作品 Volkswagen Caddy Maxi 及 Ford Tourneo Connect 之外，全新的 Volkswagen Amarok 及 Ford Ranger 皮卡也箭在弦上，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤兩個品牌商用車的最新消息，敬請關注。