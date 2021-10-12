兒茶素利減肥、防失智、助防癌！營養師：不只綠茶，這些都吃得到。

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嫚嫚營養師指出，兒茶素相當有助於減肥，其可燃燒、代謝脂肪，在運動前一小時飲用無糖綠茶攝取兒茶素，更有助於減重。而代謝症候群最常見的症狀即為腹部累積脂肪，飲茶大國日本也有一項900多名男性試驗者的研究發現，每日喝約600毫升的無糖綠茶，體重、腰圍、腹部脂肪、肝臟脂肪等，皆有明顯改善。
除了對減肥有利，兒茶素也有助於防範慢性疾病，其可抑制人體的澱粉酶、脂肪酶，讓身體對澱粉、脂肪的吸收率、吸收速度下降，因此也有助於血糖、血脂穩定。日本也曾做過一項多達一萬七千名試驗者的研究，發現平均每日喝上200毫升６杯的無糖綠茶，可降低約可降33%糖尿病發生率。
除此之外，兒茶素對於認知功能障礙、記憶力退化也具有輔助改善效果，2015年於美國推出有助對抗失智症的「麥得飲食」，兒茶素就是關鍵營養之一。
兒茶素在防範細菌病毒方面也有不錯的效果，其可抑制病菌的複製能力，以一般流感病毒來看，常喝無糖綠茶者發病率、重症率相對較低。許多人也認為蛀牙、牙周病等機會較少，確實也是同樣的道理。
眾多研究當中，備受矚目的也包括兒茶素的抗癌能力，其因同時具抗發炎、抗氧化特性，並且誘導癌細胞凋亡，對於防範癌症、輔助改善癌症相當有利。以目前現有研究來看，有利對抗包括肺癌、食道癌、胃癌、腸癌、乳腺癌、前列腺癌、膀胱癌等癌症。
兒茶素常見食材助養生，搭配維生素C促吸收率！
嫚嫚營養師表示，兒茶素是一種類黃酮素，廣泛存在於茶類當中。茶以發酵程度低到高分為綠茶、烏龍茶、紅茶來看，未發酵的綠茶兒茶素含量最高，烏龍茶其次，發酵程度較高的紅茶雖然含量較低，但也可見些許的兒茶素存在，大多以轉換成茶黃素，也就是紅茶的顏色。
除此之外，可可當中也含有兒茶素的存在，濃度越高、越純的黑巧克力，可攝取到的兒茶素就越高，因此建議若要從此攝取，可挑選濃度85%以上的黑巧克力。另外像是紅酒，或蔓越莓、柿子等多數紅果類食材也可攝取到兒茶素。
值得一提的是，維生素C有助於提升兒茶素的吸收率，因此像是在喝茶、吃黑巧克力時，也可以適度的搭配維生素C含量高的水果，如奇異果、芭樂、草莓等。
兒茶素攝取不宜過多，部分族群應酌量攝取！
不過即便兒茶素有助於身體健康，但對少部分族群或攝取過量也還是可能帶來不適，主要在於腸胃道方面，例如腹脹、腹瀉、噁心、消化不良等，相關族群需注意。
另外，兒茶素每日建議最高攝取量不得超過800毫克，以避免造成肝臟負擔，特別若是從保健品、營養品額外補充兒茶素，更需多加留意安全劑量，日前美國就有民眾因攝取過量，兩三個月後需進行換肝手術的不幸案例。
兒茶素常見的攝取來源為茶和黑巧克力，兩者皆含有咖啡因，雖然影響程度不如咖啡劇烈，但若有失眠等睡眠障礙者，還是需留意攝取量及時間，建議過了中午後就別再攝取，以避免影響到當日睡眠。