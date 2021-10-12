脖子出現莫名腫塊？當心與HPV病毒有關！醫籲男女及早共同接種疫苗

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女性才會感染HPV？男性感染機率逾9成
台灣癌症基金會執行長賴基銘教授表示，HPV是Human Papillomaviruses（人類乳突病毒）的縮寫，以往大眾認為HPV是造成女性子宮頸癌的主要兇手，因此防治對象皆以女性為主。而在子宮頸抹片檢查與HPV疫苗的幫助下，子宮頸癌發生率已明顯下降。
然而，正當大家將對抗HPV的主力部隊放在女性朋友身上時，美國研究卻發現，男性感染HPV的風險正在急速攀升，賴基銘教授說明，男性終其一生的感染機率高達91.3%，超越女性的84.6%。除了子宮頸癌，長期感染HPV若無法自行清除，可能引發口咽癌、頭頸癌、外陰癌、肛門癌、陰道癌與生殖器疣（菜花）。因此不僅女性要注意HPV，男性更應小心防範。
男性更應防範！口咽癌已超越子宮頸癌！
國立臺灣大學醫學院附設醫院副院長暨耳鼻喉科教授婁培人表示，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。根據丹麥研究預估，當地HPV相關口咽鱗狀細胞癌新增案例數將於今年超越子宮頸癌，英國和美國則早在2016年和2020年就出現類似現象。
林口長庚醫院婦癌科副教授周宏學表示，女性HPV的篩檢已有標準化檢驗方式，能夠幫助子宮頸抹片提高子宮頸癌前病變的偵測率，但男性缺乏標準化的HPV檢驗方式，加上其感染機率高、暴露後呈現持續性感染的比例比女性高，一旦感染甚至導致癌變，包含口咽癌或頭頸癌，往往難以及早發現。
6大症狀當心是HPV釀成口咽癌！呼籲男女共同接種HPV疫苗
除了腫瘤採樣，癌友如何評估自己的頭頸癌可能與HPV有關呢？美國臨床研究發現，癌友最常見的初期主述症狀為脖子出現腫塊，比例超過5成；其他則為喉嚨疼痛、口腔腫塊、吞嚥困難、耳痛與喉球症（喉嚨異物感）等。
婁培人教授分享，醫學文獻曾出現一名64歲女性案例，出現左耳疼痛症狀，連續2年被誤診為中耳炎、蛀牙接受根管治療、鼻竇炎，直到接受核磁共振和組織切片檢查，才證實罹患HPV相關頭頸癌，並在進一步追查，發現其腫瘤與6年前確診為HPV相關頭頸癌的丈夫，正好都是同一種HPV病毒型別。顯示HPV相關頭頸癌不易診斷，病毒也可能傳染給另一半，男女應共同接種HPV疫苗預防才是上策。
周宏學副教授指出，目前已有多種疫苗可以大幅降低HPV帶來的疾病威脅和癌症風險，除了子宮頸癌、外陰癌、陰道癌與肛門癌之外，最近台灣也繼美國之後，成為全球第二個取得HPV疫苗預防口咽及其他頭頸部位癌症的國家，有助國人打贏HPV大戰，遠離因HPV引起之相關癌症與疾病的威脅！