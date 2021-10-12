預防心血管疾病，持「脂」以恆是關鍵！醫籲6大族群定期檢測

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過了中年之後，健檢報告常常看到膽固醇及三酸甘油脂是紅字，尤其心臟疾病一直是威脅國人生命健康的頭號殺手，如何將血脂肪維持與身體和平共存成了重要課題。亞東醫院心臟血管內科許榮城醫師表示，高血脂最明顯的症狀就是「沒有症狀」，當血液中脂肪濃度上升，尚未對任何器官造成阻塞或是缺血時，往往不會有任何症狀，因此定期檢測相當重要。
高血脂如同沉默殺手，一旦出現症狀就可能有致命危險，亞東醫院心臟血管內科莊文博醫師建議，40歲以上民眾可多加利用健保提供之免費健檢服務，特別是家族中已出現早發性心血管疾病或是膽固醇過高者，應提早檢測，避免家族性高膽固醇血症增加心血管疾病風險。
雖然心血管疾病常被說是老年族群的疾病，但是臨床上也有遇過二十幾歲年輕人突然心肌梗塞，才發現自己原來壞膽固醇早已超標。莊文博醫師提醒，符合高血脂危險因子，應定期檢測瞭解自身血脂狀況。
高血脂可以治癒嗎？壞膽固醇控制標準每個人不同！
許榮城醫師表示，高血脂是一種慢性疾病，依照族群不同有不一樣的治療目標，像是一般成年人，需將壞的膽固醇控制在130mg/dL以下；有糖尿病等慢性病風險因子，需控制在100mg/dL以下；曾發生過心血管疾病，則希望控制在70mg/dL以下；若是糖尿病合併心血管疾病必須嚴格控制在55mg/dL以下。[1]
莊文博醫師說明，人體有高達7成的膽固醇是自行製造[2]，很認真地控制飲食還是有極限存在，這時就需要藥物治療幫助達標，預防日後發生心血管疾病風險。尤其壞膽固醇濃度過高時，將導致血管堵塞，影響不同的血管將造成不同病徵。例如塞在心臟可能造成心肌梗塞；影響腦部血流會導致腦中風等。
有哪些治療能幫助達標？正確控制高血脂一次懂！
現階段高血脂治療會先以口服藥物為主，約可降低3成至5成的膽固醇。不過，部分患者在使用口服藥物仍無法達標，或是在治療期間出現副作用，務必及早與醫師討論調整用藥。目前也有皮下注射的降血脂針劑作為治療選擇，經臨床試驗證實可降低50至60%壞膽固醇[3]，每兩週注射一次的治療也十分便利，惟部分患者可能出現副作用如短暫注射部位疼痛、類似感冒的上呼吸道相關症狀，醫療團隊會協助患者進行副作用控管，並依每個人標準不同，制定合適治療策略。
最後許榮城醫師提醒民眾，男性大於45歲、女性大於55歲，或者有抽菸習慣，或是本身有肥胖、三高、高血脂家族史等族群，建議每年做一次檢測；若已開始使用藥物治療，則需每半年做一次檢測，及早發現及早治療才是高血脂的正確控制之道。[4]
《參考資料》
[1] Journal of the Formosan Medical Association (2017) 116, 217e248
[2] The Role of Dietary Cholesterol in Lipoprotein Metabolism and Related Metabolic Abnormalities: A Mini-review
[3] European Heart Journal (2020) 41, 111_188
[4] 臺中榮民總醫院：血脂異常
MAT-TW-2100130/MAT-TW-2101261