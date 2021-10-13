訴求跨界風格　Nissan Note Autech Crossover 於日本登場

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Note Autech Crossover 在標準版 Note 的基礎上，將最低距地高增加 25mm，避震器、減震筒及動力轉向輔助均重新調校，外觀部分將水箱罩自菱格紋式改為立體點狀式，前保險桿兩側增加藍色 LED 燈，輪拱加入塑料防刮護板，車外後視鏡蓋採用銀色塗裝，車頂配置整合式行李架，側裙也加速下護板，足踏專屬雙色鋁合金輪圈。車色部分，Note Autech Crossover 提供專屬的橘車身灰車頂，及 Autech 車系專屬的藍車身黑車頂及全黑色，加上其他標準車色，合計共 8 款選擇。
內裝方面，Note Autech Crossover 採用黑色座艙，車內按鈕大幅簡化，採用數位儀錶板搭配中控台多媒體螢幕展現科技氛圍，排檔方式為線傳式撥桿，方向盤採用平底三輻式多功能設計，座椅具備 Zero Gravity 零重力技術，後座椅背也可進行傾斜角度調整，中控台下方還配備 Qi 無線充電座來滿足當代實用需求。
動力配置方面，Note Autech Crossover 採用 e-POWER 電能驅動系統，透過 HR12DE 1,198cc 直列 3 缸汽油引擎搭配 EM47 電動馬達，引擎作為發電機之用，可輸出 82ps 最大馬力及 10.5kg-m 峰值扭力，馬達則可輸出 116ps 最大馬力及 28.6kg-m 峰值扭力。目前 Note 車系以日本市場為主，原廠是否有意藉此車來向海外推廣 e-POWER 技術，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤。