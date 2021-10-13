北歐純電動跑旅　Volvo C40 Recharge 正式於比利時 Ghent 工廠開始量產

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C40 Recharge 為 Volvo 繼 XC40 Recharge 後的第二款純電動車型，該廠將在 2030 年起僅販售純電動車，預計在 2040 年前達到氣候中和。Volvo 冀望將 Ghent 工廠的年產能提升至 13.5 萬輛，其中有半數為純電動車。
全新 C40 Recharge 是以 CMA (Compact Modular Architecture) 模組化平台打造，在外觀方面擁有與 XC40 相似的車頭造型，頭燈導入 Pixel Technology 像素技術，整合索爾之鎚日行燈，車頂的流線造型自 B 柱後往下向尾部收斂，尾燈的導光設計在上半部施以非連貫式處理，創造與現有 Volvo 車款不同的科技感。
內裝方面，C40 Recharge 成為首款完全零採用皮革材質製作內裝的車型，但提供大量的色彩與裝飾供車主選購，乘坐高度也刻意加高以獲得更優異的視野，車頂以大面積玻璃構成，也配備 harman/kardon 音響，中控台配置與 Google 合作開發的 Android 車載作業系統，整合 Google 地圖、Google Assistant 及 Google Play Store 等大量 Google 服務，更支援 OTA 軟體線上更新，未來將陸續提供新功能。
動力配置方面，C40 Recharge 採用前後軸雙馬達驅動，搭配 78kWh 容量的電池模組，最高續航里程達到約 420 公里，約需 40 分鐘可將電池自 0% 充至 80% 電量。
消費者於網路購買 C40 Recharge 後，Volvo 將附上便利關懷套件 (Convenient Care Package) 作為服務，提供原廠保固、道路救援、保險及家用充電等內容。
國內市場方面，目前國際富豪汽車已於去年 (2020) 1 月 2 日展開 XC40 Recharge 的接單作業，消費者可預付 18 萬元訂金，最快將在今年第四季交車，相信 C40 Recharge 也會在規劃導入的清單之中，7Car<小七車觀點> 將持續帶來更多消息。