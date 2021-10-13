新台幣 171 萬元起　全新小改款 Lexus ES 正式登台發表

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第 7 代小改款 Lexus ES 車系最早於 2021 上海車展發表，外觀方面頭燈維持既有的箭矢頭燈造型設計，但燈組內部改採 3 點式 Blade Scan LED 光源。中央的紡錘型水箱護罩內部格柵強調 L 形的設計曲線，強化豪華的高級感。
安全表現部分，則導入 Lexus Safety System+ 2.0 先進駕駛安全輔助系統，其中 PCS 預警式防護系統增列十字路口轉彎時，針對對向來車與行人穿越馬路之煞停輔助功能，另 外LTA 車道循跡輔助系統也強化了標線識別能力，強化車輛整體的主動安全表現。
車室的變動部分，小改款 ES 車系內裝改採具有觸控功能的 8 吋多媒體系統，並將位置前移 100mm，角度朝向駕駛傾斜 5°，更便利駕駛操作。在 ES 300h 旗艦版更升級搭載 12.3 吋螢幕，導入 Lexus Link 智能車載系統，車主可以透過 Lexus Plus App 即時掌握資訊，在車輛有異常時，亦會主動提醒車主，讓車主及時應對。
ES 車系目前是 Lexus 的銷售主力車款，在第 7 代車型上轉為更動感與個性化後，以更強烈的設計風格持續吸引消費客群，相信在小改款車型在配備更新能帶來更穩定的銷售表現。