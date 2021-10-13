明年 3 月交車，雙車型選擇　BMW iX 新台幣 316 萬元起正式在台發表

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外觀方面，國內引進的 iX 統一配備 Sport Package 運動化外觀套件，鮮明的車身輪廓融合了無窗框設計與隱藏式車門把手設計，展示出 BMW X 家族血緣的同時更顯前衛與科技，並且擁有與 X5 相仿的車長、X6 相近的車高、X7 接近的軸距，造就出 0.25Cd 優異的低風阻表現。車頭配置線條細長的 LED 頭燈組，水箱罩承襲直立式雙腎型設計，內部導入 Shy Tech 引擎科技，將攝影機與雷達等傳感系統設置於封閉式水箱罩內，表面若刮傷可在常溫 24 小時內或高溫 5 分鐘內自動修復。
相當醒目的雙腎形水箱罩最備受人討論，內含了攝影鏡頭、雷達感應器，表面更採用 Shy Tech 隱形科技，倘若刮傷後能於常溫 24 小時內或高溫 5 分鐘內自行修復。
iX 的 LED 頭燈組為 BMW 旗下車款最為銳利修長的造型。
由於車頭無內燃機的配置，因此車頭前蓋無法直接開啟，同時車頭廠徽按壓下去則將雨刷水注入孔整合其中。
iX 採用隱藏式把手設計，內部的光源在開關車門時會自動亮起。
內裝方面，iX 採用橄欖葉天然真皮包覆內裝，搭配全新排檔座設計、水晶內裝套件、電控調節採光全景式玻璃車頂，以及結合 12.3 吋虛擬數位儀錶搭配 14.9 吋中控觸控螢幕的一體式曲面螢幕，配上 BMW iDrive 8 使用者介面與車況抬頭顯示器，亦支援智慧語音助理 2.0、ConnectedDrive 智慧互聯駕駛服務、RSU 遠端軟體更新與無線智慧型手機整合功能，帶來極具前衛與豪華的簡約風格，同時新車也支援 BMW 手機數位鑰匙 2.0 功能，藉由 Ultra-Wideband (UWB) 超寬頻技術，駕駛無需取出 iPhone 即可解鎖車門。
iX 採用橄欖葉天然真皮包覆內裝，進到座艙便能感受到獨特的車室香味。
全新一體式真皮座椅與全新多邊形雙幅式真皮方向盤造型新穎，亦有相當細膩的觸感。
12.3 吋虛擬數位儀錶搭配 14.9 吋中控觸控螢幕形成一體式曲面螢幕，內建 BMW iDrive 8 使用者介面與 7.0 版本有相當程度的進化。
從另一個角度更能看出彎曲的螢幕。
懸浮式中央鞍座設計相當新潮，搭配水晶內裝套件更顯前衛科技。
動力配置方面，iX 採用全新第五代 eDrvie 科技與 xDrive 智慧型可變四輪傳動系統，整合電動馬達、動力控制模組與變速系統，搭配鋰電池模組。xDrive40 搭載 76.6kWh 容量電池，可輸出 326hp 最大馬力及 630Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.1 秒完成，WLTP 最高續航里程為 425 公里；xDrive50 搭載 111.5kWh 容量電池，可輸出 523hp 最大馬力及 765Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 4.6 秒完成，WLTP 最高續航里程為 630 公里，最快約 10 分鐘可增加 150 公里續航里程，還具備與 Hans Zimmer 合作開發的電能聲浪。
座椅發泡前相當柔軟。
果嶺式的地板帶來相當優異的乘坐空間。
水晶切割設計的電動座椅調整按鍵整合在門飾板上。
四區獨立空調系統。
四扇車門在門飾版上緣均附有 LED 照明氣氛燈。
底版下方提供一處置物空間，可放置隨車附贈的行動車充。
在充電設施方面，總代理汎德規劃於年底前完成 14 座 BMW i 直流高速充電站，全數支援 300kW 以上充電功率，搭配全台現有超過 2,000 座的公共交流充電座，打造環台充電網，另外也將會陸續建置環島 BMW i 直流高速充電站建置，逐步減除車主的里程焦慮。
尾門打開後兩側還提供第二組備用尾燈，類似的設計在 Audi Q5 上可以看到。
隨著電動車逐漸成為車壇的顯學，iX 的推出也代表著 BMW 正式跨進豪華電動休旅車市場，在表達車輛朝向電動、創新與科技化的同時，亦保持原有特色，希望以個性、運動的風格挑戰對手。從目前接單量來看 iX 也獲得不少消費者賞識，未來銷售表現值得期待。