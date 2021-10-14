黑化套件上身　Hyundai Sonata N Line Night Edition 限量 1,000 輛於美國上市

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Sonata N Line Night Edition 是以 Sonata N Line 為基礎所打造，在外觀部分提供 Phantom Black (黑色) 及 Quartz White (白色) 共 2 款車色選擇，搭載深色鍍鉻廠徽及車型銘牌牌、消光黑色車外後視鏡蓋 (白色車為車身同色)、消光黑色車外門把手 (白色車為車身同色)、消光黑色 19 吋鋁合金輪圈、CFRP 碳纖維強化塑膠材質 N 圖案輪圈中心蓋、紅色烤漆煞車卡鉗及 CFRP 碳纖維強化塑膠擾流尾翼。
內裝方面，Sonata N Line Night Edition 擁有 12.3 吋全液晶螢幕、抬頭顯示器、SBW 電子式按鍵排檔、電子式手煞車等配備，搭配深色的鍍鉻飾條、紅色車縫線，並在方向盤下方採用黑底搭配 N 徽飾點綴，座椅也是專屬的運動化設計，座背上還有立體 N 字樣。
動力配置方面，Sonata N Line Night Edition 採用 2.5 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，於 5,800rpm 時可輸出 290hp 最大馬力，於 1,650~4,000rpm 間可輸出約 422Nm 峰值扭力，搭配 N 專屬 8 速溼式雙離合器自手排變速箱及前輪驅動。
國內市場方面，目前 Hyundai 總代理南陽實業並未導入 Sonata 車系，現行產品主力以休旅車或跨界車為主，提供 Santa Fe、Tucson、Kona 及 Venue 等不同尺碼的車款供選擇，全新第四代國產 Tucson 更在今日 10/14 首度登場，7Car<小七車觀點> 將帶來進一步的報導。