首波雙規格、主打高規格科技體驗　全新 Hyundai Tucson L 預售 99.9 萬元起開始接單

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全新第四代 Hyundai Tucson 最早於 2020 年 9 月登場，導入全新的平台應用，不僅外觀內裝悉數重新打造，車身尺碼也進一步放大，本次國產版本比照韓規與美規車型，導入長軸距版本，因此車名上多出 L 之稱呼，使得車身總長為 4,630mm (比上一代增加 150mm)，軸距達到 2,755mm(比上一代增加 85mm)，比起現行 Santa Fe 僅少 10mm，因此整體視覺放大許多，希望以較大的尺碼與空間獲取市場上的優勢。
新款 Tucson L 外觀上在車頭部分，大面積的立體水箱護罩幾乎涵蓋整個車頭，分離式頭燈組與其相連一起，看起來極具科幻感。車側部分則運用錯綜的線條形成多平面的立體視覺感受，搭配方正的輪拱設計創造出 SUV 應有的肌肉感受。車尾方面，廠徽上移至後檔下方，而如同爪子般的 LED 尾燈辨識度極高。
內裝以黑色基底搭配黑色鋼琴烤漆、銀色飾板營造出冷冽的科技氛圍，中控台取消了傳統的類比儀表版設計，改以 10.25 吋全液晶螢幕取代，方向盤換上近來慣用的四幅式方向盤設計，並導入全新的 10.25 吋多媒體系統觸控螢幕，且終於加入繁體中文介面，下方空調介面整合成一個面版，採用觸控式的功能按鍵，排檔方式也朝向高級化，導入電子按鍵的方式來操作，整體座艙的科技感受相當鮮明。同時受惠增加的軸距，第二排腿部空間為1,050mm(比上一代增加 80mm)，官方宣稱其空間表現將是同級最佳。
安全防護方面，Tucson 標準配備 SmartSense 主動安全科技，包括 FCA 前方主動煞停輔助系統(含行人偵測)、LKA 車道偏移輔助系統、LFA 車道維持輔助系統、HBA 智慧型遠近光燈調節系統及 DAW 駕駛疲勞警示系統等都在清單之中，也提供 BCA 盲點偵測暨防撞輔助系統、RCCA 後方來車警示暨防撞輔助系統、SCC 智慧型主動車距維持系統及 HDA 高速公路輔助系統等。
動力部分，Tucson L 首波提供搭載 SmartStream 1.6L 渦輪增壓汽油引擎，搭配 7 速雙離合器變速箱，最大輸出 180ps，最大扭力 27.0 kgf·m。