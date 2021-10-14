換上 GA-F 平台及 3.5 升雙渦輪引擎　全新第四代 Lexus LX 正式發表

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外觀方面，第四代 LX 成為繼第二代 NX 後第二款採用新世代 Lexus 家族設計風格的車款，車頭配置大面積 Spindle Grille 紡錘式水箱罩，頭燈內建 L 形日行燈，車側採用稜角明顯的鈑件線條，車外後視鏡安裝於前門板當中，側面腰線高聳，輪拱加入立體塑料防刮護板，側裙部位配置登車踏板，足踏 22 吋鍛造六孔式鋁合金輪圈，與前一代的五孔式不同。車尾與第二代 NX 作風相同，將廠徽改以橫列的 LEXUS 字樣取代，尾燈採用連貫型 LED 導光條燈組，後保險桿下方加入塑料防刮飾板。套件方面，除標準的車型外，也提供 OFFROAD 越野套件及 F Sport 運動套件供選擇。
內裝方面，第四代 LX 以 Tazuna Concept 為設計理念，將座艙導入環抱式設計，座椅可選擇 2+3+2 或 EXECUTIVE 4 張獨立式配置，第三排座椅可向底板收折而不若過去需向側方收折而佔用空間。車內導入品牌首見的指紋辨識式引擎啟閉按鈕，中控台搭載上 12.3 吋下 7 吋螢幕，可透過 MTM 智慧型越野顯示幕透視底盤，還首度導入的 Back Underfloor View 來監看後方中央下方，安全方面則標準配備 Lexus Safety System+ 2.5 系統。
動力配置方面，第四代 LX 捨棄過去的 V8 引擎，改採代號 V35A-FTS 的 3.5 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，搭載 D-4ST 直噴供油系統，可輸出 415ps 最大馬力及 650Nm 峰值扭力，搭配 10 速手自排變速系統及四輪驅動，產品型號為 LX 600。
底盤方面，第四代 LX 換上 GA-F 模組化平台，不僅承襲階梯式大樑架構，也使車重降低約 200 公斤，剛性提升 20%，避震器回彈行程相較於前一代增加 20mm，涉水深度達到 700mm，最大爬坡能力達 45 度，也搭載 AHC 主動車高調整系統、MTS 智慧型越野地形系統、Crawl Control 智慧型越野緩進系統等電控系統來強化越野表現。
LX 車系向來為雙生車款 Toyota Land Cruiser 的豪華版本，現行第三世代自 2007 年問世迄今 14 年後總算迎來全面革新的大改款新車，動力捨棄大排氣量 V8 改為 3.5 V6 後，相信增加了國內總代理和泰汽車導入的機會，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤最新消息。