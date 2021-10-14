李登輝紀念音樂會11/15登場　吳念真說書導聆

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李登輝基金會執行長鄭睦群表示，李登輝卸任後依舊維持對音樂的熱愛，不論是群策會或是基金會的時代，都曾多次舉辦音樂會，推廣藝術與台灣之美；基金會將延續李登輝對藝術人文的執著，每年都會舉辦紀念音樂會。每次音樂會都會有緊扣的主題，不僅讓聽眾懷念憑弔李登輝，更再次省思其對台灣的諸多貢獻。
今年紀念音樂會將李登輝的人生分為10個主題，包括，「日治出身」、「學生時代」、「愛情婚姻」、「家庭生活」、「農政專業」、「民主嚮往」、「總統直選」、「宗教信仰」、「隆重國葬」與「故人愛吟」。
基金會指出，每一個主題挑選李登輝聽過、唱過或是同時代的歌曲，讓聽眾在歌唱與導聆聲中進入李登輝的生命行旅。這些歌曲包含日本童謠「紅蜻蜓」，夫人曾文惠最喜歡聽的「月夜愁」，1996年總統就職晚會上高唱的「快樂頌」，以及李登輝人生終末的代表曲「千風之歌」等。
基金會說，音樂會由八角塔男聲合唱團擔綱演出，該團以淡江中學的校友為主幹，也曾在去年李登輝的追思禮拜獻詩，用詩歌送別這位不凡的學長。
此外，在李登輝基金會董事長李安妮親自拜訪下，導演吳念真允諾擔任音樂會的導聆人，以最具台灣味的聲音串起每首精選的歌曲，基金會指出，這是這次音樂會的一大亮點。
鄭睦群說，過往李登輝基金會主要透過餐會募集營運資金，而支持者引頸期盼的就是看見李登輝本尊現身。但現在李登輝已經回到天上了，因此未來李登輝基金會將以紀念音樂會取代募款餐會，讓來聽的人有感動，再將這樣的感動化為對基金會的實質支持，繼續為深化台灣的民主自由而努力。
基金會指出，「誠實自然：2021年李登輝紀念音樂會」除了受邀貴賓之外，現場也開放約1000個座位供民眾購票入場，每張票券均一價新台幣1000元，10月15日中午正式啟售，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。音樂會也將遵循中央流行疫情指揮中心的防疫規定，屆時請參與者配合，安心聆賞這一場人文藝術盛宴。（編輯：郭無患）1101014