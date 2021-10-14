油電 109.9 萬元起、柴油四驅 ST-Line 129.9 萬元起　新年式 Ford Mondeo Wagon 正式

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Mondeo Hybrid Wagon 採用 2.0 升直列 4 缸 Atkinson 循環自然進氣汽油引擎，搭配永磁交流電同步馬達、1.4kWh 鋰電池及 E-CVT 電子控制無段變速系統來構成 Hybrid 油電複合動力，其中引擎具備獨立可變氣門正時及電子式連續多點噴射供油技術，於 6,000rpm 時可輸出 140ps 最大馬力，於 4,000rpm 時可輸出 17.6kg-m 峰值扭力，系統綜效馬力為 187ps，平均油耗為 20.1km/L。
Mondeo ST-Line Wagon 採用 2.0 升 EcoBlue 直列 4 缸渦輪增壓柴油引擎搭配 8 速旋扭式自排變速箱及四輪驅動，外觀配備黑色亮面蜂巢水箱罩、車身同色側裙、車尾下擾流板及大型後尾翼，19 吋性能化雙色鋁合金輪圈、紅色煞車卡鉗、後座隱私玻璃、ST-Line/AWD 車側銘牌，內裝配備黑色車室內頂篷、鋁合金材質前座迎賓踏板、油門及煞車踏板。
安全防護方面，Mondeo Wagon 均搭載 Ford Co-Pilot360 Technology 安全輔助科技則同樣具備，搭載 TSR 道路標誌識別輔助系統、ISA 智慧型速限輔助系統、ACC 主動式定速巡航系統、PCA 前向碰撞預警系統、AEB 全速域輔助煞停系統、LDW 車道偏移警示系統、LKA 車道偏移輔助系統，也配備 AHB 自動遠光燈、AFS 頭燈主動式轉向照明輔助系統、BLIS® 視覺盲點偵測系統、CTA 倒車來車警示系統 (附後方來車方向警示）、前／後四眼倒車雷達以及 7 具 SRS 輔助氣囊等都在配備之列，Hybrid 相較於純燃油車型多出 AVAS 低速行人警示音系統，ST-Line 則擁有 ACC Stop & Go全速域主動式定速巡航調節系統、APA 主動式全方位停車輔助系統及前／後方雷達 6 眼雷達。
Mondeo 車系在 1993 年時以全球戰略車為目標登場，迄今發展出五大世代，近年來因用車型態的改變，使消費者對於傳統中大型房車的喜愛轉移至 SUV 或 CUV 車款，讓 Mondeo 的銷售面臨挑戰。然而自問世以來便供應旅行車的 Mondeo，於第二世代時便由福特六和導入，至 2017 年時重返市場以來，佔有車系中不少的銷售比例，如今在 EcoBoost240 汽油渦輪車型售罄後，導入油電及柴油四驅車型，讓喜愛旅行車的消費者又有新的選擇。