安全、科技配備升級　第四代小改款歐規 Ford Focus 登場

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現行第四代 Ford Focus 車系最早於 2018 年 4 月登場，首發市場選擇歐洲與中國大陸。這次由原廠發表的小改款車型為歐規版本，在外觀方面，原廠表示引擎蓋經重新設計，可以看到車頭維持既有的"馬丁頭"水箱罩設計，但廠徽下移至水箱罩內部。全新的 LED 頭燈現為全車系標配，日行燈採環狀設計，內部整合霧燈功能，而車尾的 LED 也加入環狀設計與車頭相呼應。
ST-Line 車型同樣具有專屬外觀套件，水箱罩維持黑色蜂巢狀設計，但前保險桿下方的氣壩增大、兩側通風口更寬，搭配側裙、後分流器與尾翼維持既有的動感特徵。Active 車型則採用垂直格柵設計的水箱罩，氣壩面積也同樣加大、兩側通風口則獨立並上移，搭配原有的黑色防刮材質提供更粗曠的感受。至於歐規市場獨有的 Vignale 車型則在水箱罩與側通風口採用緞面飾條取代同車色烤漆，並配有專屬的鋁合金輪圈，帶來較具沉穩的豪華感。
內裝最大的變革在於中控台上方換上全新的 13.2 吋 SYNC 4 多媒體觸控螢幕，有著更加直觀的界面，駕駛只需輕輕點選兩下即可獲得所需要的應用程式、訊息等，同時整合空調介面取代物理旋扭按鍵，視覺方面更加整潔。此外，SYNC 4 也支援了無線 Apple CarPlay 和 Android Auto 以及 Power-Up 線上軟體更新。
在安全方面，新款 Focus 導入了全新的 Blind Spot Assist 系統，透過既有的盲點系統為基礎，偵測到後方車輛靠近時，若駕駛不小心切換車道系統會主動利用方向盤導正車輛防止追撞發生。盲點系統也追加拖車輔助功能，可透過 SYNC 4 系統調整拖車的長度與寬度，強化盲點系統的偵測範圍。Intersection Assist 系統則是透過前方的攝影鏡頭與雷達，偵測對向來車防止碰撞，防止車輛在十字路口左轉或者迴轉時發生碰撞。另外 Focus 也配有後座乘客提醒系統，避免離車時忘記後座的孩童或寵物等。
至於 Focus ST 方面，依舊維持掀背車與旅行車兩種車身型式，外觀方面搭載專屬套件，配備蜂巢狀水箱罩與氣壩、大型側通風口、側裙以及車頂尾翼，車尾下方的雙出尾管也保留下來。而全新設計的 18 吋英鋁圈為標準配置，車主也可升級選配 19 吋鋁圈。內裝方面則換裝全新的跑車座椅，具有脊椎健康組織 Aktion Gesunder Rücken eV (AGR) 的認證，提供更舒適的乘坐感與包覆性，亦有 14 向電動調整、加熱等功能。
第四代 Ford Focus 車系推出至今已有 3 年多的時間，長安福特在去年早已率先完成產品更新，不過論外型與配備的設定都屬於特定市場導向。而這次歐規車型終於推出小改款車型，整體產品設計較符合國內消費者的口味，未來國產版本變化為何，相信值得期待。