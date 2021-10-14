10 月底日本首發　全新大改款 Mitsubishi Outlander PHEV 公開亮相

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今年 2 月， Mitsubishi 於北美市場發表第四代 Outlander，換上新世代的電子配備與外型設計，而 Otualnder PHEV 維持與燃油版相同的造型，但分別於車尾右下方與葉子板新增 PHEV 與 Plu-in Hybrid "EV" 的字樣，同時車身右後方的油箱蓋也加入充電孔蓋設計。
來到車內，Outlander PHEV 配備新式的四幅式方向盤，同時提供電子排檔、電子手剎車與 Auto Hold，配有 12.3 吋全數位螢幕以及 9 吋多媒體觸控螢幕，支援 Android Auto 與無線 Apple CarPlay 手機連結功能，其餘配備還包含無線充電板、USB-A 和 USB-C 充電孔、10.8 吋全彩抬頭顯示器、10 顆喇叭 Bose 音響系統等配備。
新版 S-AWC 超能全時四輪控制系統還加入後輪煞車控制功能，相較過去以控制前煞車為主的方式，改為控制後輪可減輕前部的負擔，使四輪的性能更可有效發揮，平衡性也更佳，原廠宣稱可使駕馭樂趣更為提升。。除此之外，新版 S-AWC 超能全時四輪控制系統也提供 Normal/Gravel/Snow/Power/Eco 等共 7 種駕駛模式。
Outlander PHEV 最快將在明年 (2022) 3 月於日本市場上市，後續會在北美及歐洲導入。國內市場方面，總代理中華汽車曾於 2014 年導入第三代 Outlander PHEV，不過礙於售價因素當時未受消費者青睞，直至今年 4 月重新對一般消費者販售，建議售價為新台幣 149.6 萬元起，採用「車電分離專案」則為新台幣 119.6 萬元起。而新款據了解中華汽車也將會與原廠積極爭取，但引進時程尚未確定。