房市／鳳山這生活圈開300坪超商　全台首家

統一集團全台首家結合便利商店、藥妝店、咖啡店、餐飲品牌的「統一優質生活館」日前新開幕，地點選在高雄鳳山區海洋一路上，300坪店面旁還將再開一間全聯。在地房仲分析，該生活圈位於衛武營、國道1號、南京路所圍範圍，有完整學區與密集中古大樓，居住人口甚多，推測業者是看準自住人口足夠支撐消費力道。
財經中心/綜合報導
2021-10-15 18:30:00
信義房屋五甲店店長楊景淵表示，該生活圈大致呈現三角形，北側與衛武營、鳳新高中等3所學校接壤，西側為國道1號，東側則臨南京路，可以稱之為衛武營生活圈。
由於該生活圈的學區包含幼兒園到高中階段，住宅大樓又密集，居住人口眾多，應是業者在此地推出新型店面的主要原因；而對居住民眾而言，統一優質生活館近似小型百貨，隔壁還要開全聯，民生需求更能滿足，最大效益在於居住便利性提升。
楊景淵進一步說明，該生活圈因地理位置緣故，自成一格，釋出量通常不多，買盤則來自於有地緣性的買方，交易價量穩定。區域內以屋齡20多年中古大樓為主力產品，以目前行情來看，視建商品牌、社區維護狀況、室內屋況等條件，指名度較高的社區單價約落在15至16萬，屋況好、有裝潢的物件甚至可達17、18萬，但若較舊的社區大樓，單價則會落在13至14萬之間。