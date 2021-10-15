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搭載 2.4 升渦輪引擎　澳洲 Subaru WRX sportswagon 預告 2022 年登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2021-10-15 11:55:40

隨著新一代 Subaru WRX 的誕生，Subaru Australia 日前也宣布將推出全新 WRX Sportswagon，預計在 2022 年第二季與房車版同步上市。

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其實在澳洲市場推出的 Subaru WRX Sportswagon 就是於 2020 年在日本市場首發的第二代 Levorg，外觀上導入品牌最新的六邊形水箱護罩、LED 頭燈與保桿造型，引擎蓋也維持 Subaru 渦輪車型一貫的開孔式設計。車尾方面，寬厚的葉子板提升視覺上飽滿度，尾燈也加入 C 字導光條設計，中央施以鍍鉻飾條點綴，並沿用雙邊單出尾管造型。

內裝方面雖然未公布，但比照日規車型也將有很大的機會提供 12.3 吋全數位儀錶組及 11.6 吋中控台觸控螢幕，不僅大幅簡化實體按鈕，也提昇座艙的科技質感。座椅加入全新的設計風格，針對長途駕駛進行最佳化配置，原廠也指出空間表現較第一代更為進步。配備方面，像是感應式電動尾門、10 向電動調整駕駛座椅、8 向電動調整副駕駛座椅及氣氛燈、EyeSight Driver Assist 等等都不會缺席。

動力表現上，Subaru Australia 表示 WRX Sportswagon 將配置與 WRX 相同的 2.4 升 Boxer 渦輪水平對臥引擎，並非日規的 1.8 升渦輪引擎選項，不過變速箱僅提供具 8 速模擬換檔功能的 Sport Lineartronic 無段變速箱，無法選擇房車應用的 6 速手排變速箱，但最大輸出同樣預計可提供 271 匹馬力與 35.7 公斤米的表現。

至於國內方面，台灣意美汽車今年 3 月宣布將在今年第四季引進第二代 Levorg，但目前還尚未有明確的配備編成消息，若有進一步消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤，並帶來第一手消息。

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