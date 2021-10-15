防護更全面　Honda SENSING 360 登場

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Honda SENSING 360 系統透過增加毫米波雷達數量至 5 顆，使車身前方、兩側及後方區域均可偵測，搭配暨有的前方攝影鏡頭，達成 360 度的偵測能力，並結合 Honda 在 Level 3 等級的自動駕駛輔助開發經驗，改善了系統運算與判斷能力，帶來Front Cross Traffic Warning 前方橫向車流警示、Lane Change Collision Mitigation 變換車道碰撞緩解功能、Active Lane Change Assist 主動式車道變換輔助及 Cornering Speed Assist 彎道車速輔助等新功能，並強化 CMBS 碰撞緩解煞車系統。
Front Cross Traffic Warning 前方橫向車流警示可在車輛低速行駛，或在舖裝道路的交叉路口停車準備起步時，主動偵測左右來車，並透過音效及儀錶板視覺效果來警示駕駛人注意，避免發生碰撞。
Lane Change Collision Mitigation 變換車道碰撞緩解功能可隨時偵測盲點區域，當後方來車正駛入盲點區域，並產生碰撞風險時，系統會主動發出聲音及儀錶板視覺警示，同時調整方向盤來避免發生碰撞。
Active Lane Change Assist 主動式車道變換輔助可在 ACC 主動式車距調節定速巡航系統 (附 LSF 低速自動跟車功能) 及 LKAS 車道維持輔助系統啟用時，當系統判定高快速道路之路況符合作動條件時，只要駕駛打開方向燈，系統便可在安全狀態下轉動方向盤，協助駕駛順利變換車道。
Cornering Speed Assist 彎道車速輔助功能可在 ACC 主動式車距調節定速巡航系統啟用時，透過前方的攝影機來偵測車道彎道幅度，在進彎前主動預先調整最適當的車速，使過彎更為流暢。
CMBS 碰撞緩解煞車系統在 Honda SENSING 360 的升級之下，提供駕駛人在交叉路口準備左右轉之時，可主動偵測周遭車輛或行人的潛在碰撞風險，一旦判定有碰撞可能便會自動煞車，原廠表示可降低搭載 Honda SENSING 360 車款與同時進入路口的其他車輛或行人間發生事故的機率。
Honda 目前以 Safety for Everyone 為號召，希望達成 2050 年前所有 Honda 新車零事故的願景，自 2014 年起推出 Honda SENSING 系統迄今，已導入全球多個市場，隨著更強化的 Honda SENSING 360 登場，有助於朝向此目標邁進。